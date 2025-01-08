Не пропустите эти премьеры: 5 интересных фильмов, которые выходят в прокат с января 2025 года

Новый год начинается со свежих кинопремьер, которые уже покоряют соцсети и собирают первые положительные отзывы. В январе зрители могут посмотреть украинскую комедию, новый фильм ужасов и даже страстный триллер.

24 Канал расскажет о фильмах, которые можно посмотреть в кинотеатрах в этом месяце. Среди многообразия жанров каждый может найти то, что ему понравится.

К слову Долгожданное продолжение "Игры в кальмара": где смотреть, о чем сюжет, актерский состав

"Поезд в 31 декабря"

Премьера: 1 января

Украинская комедия рассказывает о людях, которых объединяет поездка поездом в новогоднюю ночь. Пассажиры Укрзализныци раньше были незнакомцами, но теперь они из чужих людей превратились в друзей. Ведь Новый год творит чудеса.

"Поезд в 31 декабря": смотрите трейлер онлайн

"Носферату"

Премьера: 2 января

События фильма разворачиваются в Германии 1838 года. Лента рассказывает о молодой одержимой женщине Эллен Гаттер и трансильванского вампира графа Орлока, который ею увлечен. Это римейк культового немого кино 1922 года.

"Носферату": смотрите трейлер онлайн

"Охота на воров 2: Пантера"

Премьера: 9 января

Сиквел боевика "Охота на воров" базируется на реальной краже алмазов в 2003, которую назвали "ограблением века". Шериф О'Брайен идет вслед за Донни Уилсоном, который сбежал в Европу и планирует совершить новое ограбление.

"Охота на воров 2: Пантера": смотрите трейлер онлайн

"Хорошая плохая девочка"

Премьера: 16 января

Генеральный директор успешной компании, счастливая жена и мать Роми живет лучшей жизнью. Ее покой нарушает Сэмюэль – новый стажер, который берет на себя власть и контроль над Роми. Она же готова ему подчиниться. Но эти игры многого будут стоить для героини.

"Хорошая плохая девочка": смотрите трейлер онлайн

"Приключения Паддингтона в Перу"

Премьера: 16 января

Мишка Паддингтон отправляется навстречу очередным приключениям – вместе с семьей Браунов он отправляется в Перу, на свою родину. Там он планирует увидеться с тетей Люси. Однако герои узнают, что она тем временем проходит квест на Амазонке – поэтому отправляются на ее поиски.

"Приключения Паддингтона в Перу": смотрите трейлер онлайн