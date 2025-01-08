24 Канал розповість про фільми, які можна переглянути в кінотеатрах цього місяця. Серед різноманіття жанрів кожен може знайти те, що йому сподобається.

До слова Довгоочікуване продовження "Гри в кальмара": де дивитись, про що сюжет, акторський склад

"Потяг у 31 грудня"

Прем'єра: 1 січня

Українська комедія розповідає про людей, яких об'єднує поїздка потягом у новорічну ніч. Пасажири Укрзалізниці раніше були незнайомцями, але тепер вони з чужих людей перетворилися в друзів. Адже Новий рік творить дива.

"Потяг у 31 грудня": дивіться трейлер онлайн

"Носферату"

Прем'єра: 2 січня

Події фільму розгортаються в Німеччині 1838 року. Стрічка розповідає про молоду одержиму жінку Еллен Гаттер та трансільванського вампіра графа Орлока, який нею захоплений. Це римейк культового німого кіно 1922 року.

"Носферату": дивіться трейлер онлайн

"Злодії 2: Пантера"

Прем'єра: 9 січня

Сиквел бойовика "Злодії" базується на реальній крадіжці алмазів у 2003, яку назвали "пограбуванням століття". Шериф О'Браєн йде слідом Донні Вілсона, який втік до Європи та планує здійснити нове пограбування.

"Злодії 2: Пантера": дивіться трейлер онлайн

"Хороша погана дівчинка"

Прем'єра: 16 січня

Генеральна директорка успішної компанії, щаслива дружина й мати Ромі живе найкращим життям. Її спокій порушує Семюель – новий стажист, який бере на себе владу та контроль над Ромі. Вона ж готова йому підкоритися. Та ці ігри багато коштуватимуть для героїні.

"Хороша погана дівчинка": дивіться трейлер онлайн

"Пригоди Паддінгтона в Перу"

Прем'єра: 16 січня

Ведмедик Паддінгтон вирушає назустріч черговим пригодам – разом з родиною Браунів він відправляється у Перу, на свою батьківщину. Там він планує побачитися з тіткою Люсі. Однак герої дізнаються, що вона тим часом проходить квест на Амазонці – тож вирушають на її пошуки.

"Пригоди Паддінгтона в Перу": дивіться трейлер онлайн