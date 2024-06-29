Премьера сериала "Медведь" состоялась в 2022 году, пишет Кино 24. Благодаря успеху его продлили на третий сезон. Он вышел несколько дней назад – 27 июня.

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Идея сериала на выходные

Сюжет разворачивается вокруг молодого шеф-повара Кармена Берзато, который работал в одном из лучших ресторанов мира. После смерти брата он возвращается в Чикаго и берется за управление забегаловки, которая досталась ему в наследство.

Раньше он готовил изысканные блюда, поэтому перейти на обычные сэндвичи ему непросто. Парень должен управлять персоналом, решать вопросы закупки продуктов, чистоты. Он стремится создать успешный семейный ресторан.

Кармена окружают разные люди: двоюродный брат критикует его, а новая работница Сидни дает надежду и всегда готова помочь.

В конце первого сезона Кармен открывает новый ресторан "Медведь" на месте старого заведения, а в следующих сезонах руководит желанным рестораном и постоянно развивается в своем творчестве.

"Медведь": смотрите трейлер онлайн

В комедийно-драматическом телесериале снялись Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири, Лионель Бойс, Лиза Колон-Заяс и Эбби Эллиотт. Режиссер – Кристофер Сторер.

Рейтинг этого сериала по Rotten Tomatoes - 94% от критиков, 65% от зрителей, тогда как рейтинг на сайте IMDb - 8,6. "Медведь" победил в нескольких номинациях на "Золотом глобусе", Эмми и других престижных премиях.

