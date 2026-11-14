Словно сон, из которого не хочется просыпаться: 4 фильма со сказочными мирами
Когда повседневность слишком изматывает, мы инстинктивно ищем убежище в иллюзиях и ярких фантазиях. Наша редакция собрала подборку фильмов, которые помогут вам погрузиться в состояние глубокого расслабления и искреннего детского восторга.
После путешествия по таким причудливым измерениям обязательно останется приятное послевкусие светлой магии, пишет 24 Канал.
"Лабиринт" (1986)
Рейтинг IMDb: 7,3
Юная девушка отправляется в опасное путешествие по волшебному лабиринту, чтобы спасти своего маленького брата от короля гоблинов. Благодаря масштабным декорациям и уникальным куклам это путешествие мгновенно превращается в глубоко сюрреалистический опыт. Под волшебное музыкальное сопровождение такую историю воспринимаешь не как обычный фильм, а словно действительно блуждаешь в чьем-то чужом сне.
"Лабиринт": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают новаторские визуальные эффекты создателей и харизматичную игру Дэвида Боуи. В то же время киноэксперты критикуют картину за несколько неравномерный темп повествования и слишком простой сценарий.
"Крупная рыба" (2003)
Рейтинг IMDb: 7,9
В поисках правды взрослый сын пытается распутать невероятные фантастические истории своего отца. В итоге на экране разворачивается настоящий взрыв ярких красок с необычайно эксцентричными персонажами. Такая живописная южная сказка мягко окутывает теплом и надолго оставляет после себя щемящую ностальгию.
"Крупная рыба": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают фирменный визуальный стиль режиссера и трогательную семейную драму. Впрочем, киноэксперты критикуют картину за то, что визуальная составляющая порой преобладает над глубиной раскрытия персонажей.
"Таинственный сад" (1993)
Рейтинг IMDb: 7,3
После переезда к строгому дяде в Англию осиротевшая девочка случайно находит заброшенный усадебный сад. Вместе с расцветом природы постепенно оживают и души главных героев, даря зрителю состояние полного покоя. Поэтому этот медитативный и эстетический опыт легко наполнит вас светом.
"Таинственный сад": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты отмечают роскошную операторскую работу и бережное отношение к классическому роману. Однако киноэксперты критикуют картину за медленное развитие событий, которое может показаться скучным современному зрителю.
"Песня моря" (2014)
Рейтинг IMDb: 8,0
Ради спасения волшебных существ от древней колдуньи ирландский мальчик и его немая сестра отправляются в неизведанную даль. Поскольку вся анимация тщательно нарисована от руки в акварельном стиле, каждый кадр здесь завораживает своей атмосферой. К тому же эта мистическая история напоминает старинную кельтскую книгу, от которой веет приятной меланхолией.
"Песня моря": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают безупречную рисованную стилистику и глубокое раскрытие ирландской мифологии. В то же время киноэксперты критикуют картину за несколько запутанную мистическую линию, которая может оказаться сложной для восприятия детьми.
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