24 Канал подобрал три фэнтезийных фильма для такого настроения, которые увлекут вас в таинственный волшебный мир.

"Перси Джексон: Море чудовищ"

IMDb: 5,7

В ролях: Логан Лерман, Александра Даддарио, Брендон Т. Джексон.

Полубог Перси Джексон вместе с друзьями отправляется в Море чудовищ, чтобы найти Золотое руно и спасти лагерь полубогов. А заодно – не дать древнему злу вернуться в мир.

"Перси Джексон: Море чудовищ": смотреть трейлер

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 43% от критиков и 54% от зрителей. Критики хвалят зрелищность и динамику, но считают сюжет перегруженным и слишком похожим на другие подростковые фэнтези.

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"Эрагон"

IMDb: 5,1

В ролях: Эд Спилирс, Джереми Айронс, Сиенна Хиллори, Джон Малкович, Рэйчел Вайс.

Обычный фермерский парень Эрагон находит загадочный камень, который оказывается яйцом дракона. После появления Сапфиры он узнает, что может стать одним из легендарных Всадников драконов и выступить против злого короля.

"Эрагон": смотреть трейлер

Что говорят критики: они были значительно строже, чем зрители – на Rotten Tomatoes лишь 15% положительных рецензий критиков и 46% от аудитории. Фильм называли красивой, но слишком вторичной фэнтезийной историей, хотя отдельные обозреватели признавали его приятным приключением.

"Седьмой сын"

IMDb: 5,5

В ролях: Бен Барнс, Джефф Бриджес, Джулианна Мур, Алисия Викандер.

Мастер Грегори годами охотится на ведьм и нечисть, но после побега могущественной Матери Малкин ему приходится срочно искать ученика. Им становится Том – седьмой сын седьмого сына, которому придется очень быстро научиться бороться с темной магией.

"Седьмой сын": смотреть трейлер

Что говорят критики: здесь критики были безжалостны – всего 12% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, тогда как зрители дали 34%. Чаще всего фильм критиковали за слабый сценарий и упущенный потенциал великолепного актерского состава.

Ну а после фэнтези можно возвращаться к реальности. И подборка романтических комедий на вечер вам в этом поможет.