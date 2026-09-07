24 Канал собрал романтические фильмы, в которых красивые люди влюбляются, судьба вмешивается, а мы, как обычно, делаем вид, что именно так и должна складываться любовь.

"Дольче Вилла"

Год: 2025

Оценка: 6,0

В ролях: Скотт Фоли, Виоланте Плачидо, Майя Рефикко.

"Дольче Вилла": смотреть трейлер

Успешный бизнесмен Эрик отправляется в Италию, чтобы отговорить дочь от идеи отреставрировать старую виллу в Тоскане. Но вместо того, чтобы вернуть ее к реальности, сам обретает там красоту, любовь и новый смысл жизни.

Что говорят критики: мнения разделились. На Rotten Tomatoes хвалят красивые итальянские пейзажи, легкость и романтическую атмосферу, но на Metacritic упрекают фильм в предсказуемости и слабой драматургии.

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"Мой год в Оксфорде"

Год: 2025

В ролях: София Карсон, Кори Милкрист, Дугрей Скотт.

Оценка: 5,9

"Мой год в Оксфорде": смотреть трейлер

Амбициозная американка Анна приезжает в Оксфорд, чтобы осуществить детскую мечту об обучении. Там она встречает харизматичного британца Джейми, который постепенно переворачивает ее тщательно спланированную жизнь – ведь зачем нам карьера и планы, когда есть красивый мужчина с тайной?

Что говорят критики: здесь все сложнее. Критики называют фильм красивым, но предсказуемым и недостаточно эмоциональным, хотя отдельные обозреватели отмечают харизму актеров и приятную атмосферу. На Metacritic – 39/100.

"Рут и Боаз"

Год: 2025

В ролях: Серая, Тайлер Лепли, Филисия Рашад.

Оценка: 6,0

"Рут и Боаз": смотреть трейлер

Талантливая певица покидает музыкальную сцену Атланты и начинает все сначала в маленьком городке в Теннесси. Там она обретает новое занятие, любовь и, конечно же, старые проблемы, которые почему-то не захотели остаться в прошлом.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил преимущественно смешанные отзывы. Обозреватели хвалят химию между Сераей и Тайлером Лепли, но считают, что любовную историю развивают слишком поспешно.

Ну а романтики много не бывает. Поэтому ловите еще одну подборку фильмов о любви. Для настроения.