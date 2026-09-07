24 Канал зібрав романтичні фільми, де красиві люди закохуються, доля втручається, а ми традиційно робимо вигляд, що саме так і має працювати кохання.
"Дольче Вілла"
Рік: 2025
Оцінка: 6,0
У ролях: Скотт Фолі, Віоланте Плачідо, Мая Рефікко.
"Дольче Вілла": дивитись трейлер
Успішний бізнесмен Ерік їде до Італії, щоб відмовити доньку від ідеї відновити стару віллу в Тоскані. Але замість того, щоб повернути її до реальності, сам знаходить там красу, кохання і новий сенс життя.
Що кажуть критики: думки розділилися. На Rotten Tomatoes хвалять красиві італійські краєвиди, легкість і романтичну атмосферу, але на Metacritic дорікають фільму за передбачуваність і слабку драматургію.
"Мій рік в Оксфорді"
Рік: 2025
У ролях: Софія Карсон, Корі Мілкріст, Дуґрей Скотт.
Оцінка: 5,9
"Мій рік в Оксфорді": дивитись трейлер
Амбітна американка Анна приїжджає до Оксфорда здійснити дитячу мрію про навчання. Там вона зустрічає харизматичного британця Джеймі, який поступово перевертає її чітко розплановане життя – бо навіщо нам кар'єра і плани, коли є красивий чоловік із таємницею?
Що кажуть критики: тут усе складніше. Критики називають фільм красивим, але передбачуваним і недостатньо емоційним, хоча окремі оглядачі відзначають харизму акторів і приємну атмосферу. На Metacritic – 39/100.
"Рут і Боаз"
Рік: 2025
У ролях: Серая, Тайлер Леплі, Філісія Рашад.
Оцінка: 6,0
"Рут і Боаз": дивитись трейлер
Талановита співачка залишає музичну сцену Атланти та починає все спочатку у маленькому містечку в Теннессі. Там вона знаходить нове заняття, кохання і, звісно, старі проблеми, які чомусь не захотіли залишитися в минулому.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм отримав переважно змішані відгуки. Оглядачі хвалять хімію Сераї та Тайлера Леплі, але вважають, що любовну історію розвивають надто поспішно.
Ну і романтики забагато не буває. Тому ловіть ще одну добірку фільмів про кохання. Для настрою.