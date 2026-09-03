Якщо сьогодні потрібен саме другий варіант – 24 Канал зібрав три молодіжні стрічки про кохання, дружбу, вечірки, незручні ситуації та людей, які явно не читали інструкцію до власного життя.

"Люблю тебе ненавидіти"

Рік: 2023

Жанр: романтична комедія

Оцінка: 6,1

У ролях: Сідні Свіні, Глен Павелл, Александра Шипп, Гейта, Гедлі Робінсон

Режисер: Вілл Глак

Беа та Бен знайомляться, і їхнє перше побачення проходить настільки добре, що глядач уже подумки замовляє весільний торт.

Але щось іде не за планом – вони раптом починають ненавидіти одне одного. Настільки, що при наступній зустрічі краще б просто викликали адвокатів.

Та доля, яка явно любить дешеві романтичні комедії, зводить їх на весіллі в Австралії. Щоб уникнути незручних запитань від родичів та колишніх, Бен і Беа вирішують прикидатися парою.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що кажуть критики

Фільм отримав 53% від критиків на Rotten Tomatoes, зате глядачі були значно прихильнішими – 87%. Критики нарікають на досить шаблонний сюжет, але визнають, що Сідні Свіні та Глен Павелл настільки харизматичні, що за ними просто приємно спостерігати.

"Люблю тебе ненавидіти": дивитись трейлер

"Усім хлопцям, яких я кохала раніше"

Рік: 2018

Жанр: романтична комедія, драма, підлітковий фільм

Оцінка: 7

У ролях: Лана Кондор, Ной Сентінео, Джон Корбетт, Дженел Перріш, Анна Кеткарт

Режисерка: Сьюзен Джонсон

Лара Джин – типова мрійниця, яка значно краще почувається у власній голові, ніж у реальному світі.

Тому замість того, щоб зізнаватися хлопцям у своїх почуттях, вона пише їм любовні листи. Не відправляє. Просто пише. Для душі.

І все було б чудово, якби одного дня ці листи загадковим чином не розіслали всім адресатам.

П'ять хлопців. П'ять листів. Нуль шансів зберегти гідність.

Що кажуть критики

Критики полюбили фільм набагато сильніше, ніж можна було очікувати від чергової підліткової романтики: 96% на Rotten Tomatoes, а глядачі дали 84%.

Критичний консенсус фактично такий: так, фільм грає за знайомими правилами teen-romcom, але харизматичні актори та симпатичні персонажі роблять його дуже приємним для перегляду.

Глядачі ж особливо хвалять Лану Кондор, Ноя Сентінео та саму романтичну історію. Хоча без скептиків не обійшлося: декому фільм здається надто солодким і передбачуваним.

"Усім хлопцям, яких я кохала раніше": дивитись трейлер

"Зависнути у Палм-Спрінгз"

Рік: 2020

Жанр: романтична комедія, фантастика

Оцінка:7,4

У ролях: Енді Семберґ, Крістін Міліоті, Дж. К. Сіммонс, Мередіт Генер, Каміла Мендес

Режисер: Макс Барбаков

Найлз приходить на весілля. Зустрічає Сару. Випиває. Фліртує. Вляпується в неприємності. А потім прокидається. І знову день весілля.І ще раз. І ще. І ще.

Він опиняється у часовій петлі, де той самий день повторюється нескінченно. І спочатку це навіть весело: якщо завтра все одно буде сьогодні, можна робити буквально все, що заманеться.

А потім до цієї петлі випадково потрапляє Сара.

Що кажуть критики

Критики були практично у захваті: 95% на Rotten Tomatoes, а глядачі дали 89%.

Особливо хвалять оригінальну ідею, гру Енді Семберґа та Крістін Міліоті й те, що фільм не обмежується жартами про часову петлю. Критики відзначали, що за гумором тут ховаються цілком серйозні питання про нудьгу, страх, відповідальність і сенс життя.

"Зависнути у Палм-Спрінгз": дивитись трейлер

Зібрали для вас добірку фільмів для гарного осіннього вечора – з романтикою, затишком і тим самим настроєм, коли хочеться загорнутися в плед.



