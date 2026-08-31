24 Канал зібрав три фільми, які ідеально підходять для такого настрою. Тут і романтика, і трохи магії, і класичне кіношне "ну чому вони просто не можуть поговорити одне з одним?".

"Вам лист"

Рік: 1998

Жанр: романтична комедія, мелодрама, драма

IMDb: 6,7



"Вам лист" / Фото imdb



Кетлін Келлі має маленьку книжкову крамницю, а Джо Фокс – власник великої мережі книгарень, яка загрожує її бізнесу. У реальному житті вони терпіти одне одного не можуть, зате в інтернеті, не знаючи справжніх імен, поступово закохуються.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes вони особливо відзначали хімію Тома Генкса та Мег Раян, а глядачі й сьогодні називають фільм милим, затишним і чудовим способом побачити Нью-Йорк зовсім іншої епохи.

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"Практична магія"

Рік: 1998

Жанр: фентезі, романтика, комедія, драма

IMDb: 6,4



"Практична магія" / Фото imdb



Сестри Саллі та Джилліан Оуенс походять із родини відьом і намагаються жити звичайним життям. Але сімейне прокляття, невдале кохання і один дуже проблемний чоловік змушують їх згадати, що магія в родині – не просто декоративний елемент.

Що кажуть критики: свого часу вони були суворими й дали фільму лише 30% на Rotten Tomatoes, але глядачам фільм точно сподобався — оцінка аудиторії становить 73%. Сьогодні стрічка має справжній культовий статус, а фанати особливо цінують її за атмосферу, сестринство і той самий затишний вайб старого будинку, де свічок чомусь завжди більше, ніж здорового глузду.

"Осінь у Нью-Йорку"

Рік: 2000

Жанр: мелодрама, романтична драма

IMDb: 5,6

"Осінь у Нью-Йорку" / Фото imdb



Вільям Кін – дорослий чоловік із репутацією переконаного холостяка. Але зустріч із молодою Шарлоттою змінює його ставлення до кохання. І тут, звісно, життя вирішує додати до романтичної історії трохи драми – бо просто щасливого фіналу, очевидно, було б недостатньо.

Що кажуть критики: вони фільм не дуже пожаліли: 20% на Rotten Tomatoes. Водночас понад половина глядачів Rotten Tomatoes оцінила стрічку позитивно, тож якщо вам потрібні красивий Нью-Йорк, осінні пейзажі, Річард Гір, Вайнона Райдер і можливість трохи поплакати – оцінки критиків можна пережити.

До речі, якщо коротких фільмів вам недостатньо, ми зібрали добірку культових стрічок, які тривають понад 3 години. Ідеальний варіант для вечора, коли планів немає, а запасу часу – раптом аж ціла епоха.