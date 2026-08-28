24 Канал зібрав п’ять фільмів, які точно не назвеш "короткими". Тут є мафія, війна, містика, велике кохання і корабель, який, здається, ніхто не попередив про айсберги.

"Зелена миля"

Жанр: драма, кримінал, містика

Рік: 1999

Тривалість: 3 год 9 хв

IMDb: 8,6



"Зелена миля" / Фото imdb



Френк Дарабонт переносить нас у в’язницю 1930-х років, де наглядач Пол Еджкомб знайомиться з Джоном Коффі – величезним ув’язненим, засудженим до страти. От тільки цей "страшний злочинець" виявляється надзвичайно доброю людиною з дивовижним даром.

Три години тут потрібні не для краси."Зелена миля" повільно затягує у свою історію, а потім робить те, чого від неї зовсім не просили: емоційно добиває.

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Що кажуть критики: вони оцінили фільм стриманіше за глядачів. На Metacritic – 61 бал, але Роджер Еберт поставив картині 88/100 і відзначив сильну історію, персонажів, гумор та емоційну силу.

"Віднесені вітром"

Жанр: драма, мелодрама, військовий

Рік: 1939

Тривалість: 3 год 42 хв

IMDb: 8,2



"Віднесені вітром" / Фото imdb



У центрі – Скарлетт О’Гара, яка живе в американському Півдні напередодні Громадянської війни. Війна руйнує її звичний світ, а сама Скарлетт намагається зберегти родину, дім і, звичайно ж, домогтися любові Ешлі Вілкса. Паралельно поруч виявляється Ретт Батлер – чоловік, якого вона, здається, оцінює лише тоді, коли вже стає пізно.

Що кажуть критики: Metacritic дає фільму 97/100, причому 18 із 19 рецензій позитивні. Rotten Tomatoes нині має 90%, а стрічка залишається одним із найвідоміших епосів класичного Голлівуду.

"Хрещений батько 2"

Жанр: кримінал, драма

Рік: 1974

Тривалість: 3 год 22 хв

IMDb: 9,0



"Хрещенйи батько 2" / Фото imdb



Коппола розповідає одразу дві історії: Майкл Корлеоне дедалі міцніше тримається за владу, а паралельно ми бачимо молодого Віто Корлеоне та його шлях від емігранта до мафіозного боса. У головних ролях – Аль Пачіно та Роберт Де Ніро.

Що кажуть критики: 17 із 18 рецензій на Metacritic позитивні, а загальний бал – 90/100. Rotten Tomatoes дає 96% і називає фільм продовженням, яке встановило новий стандарт для сиквелів.

"Титанік"

Жанр: драма, мелодрама, історичний

Рік: 1997

Тривалість: 3 год 14 хв

IMDb: 8,0



"Титанік / Фото imdb



Здавалося б, усі знають сюжет. Багата дівчина Роуз знайомиться з бідним художником Джеком на борту "непотоплюваного" лайнера. Вони закохуються. Корабель зустрічає айсберг.

І все це Джеймс Кемерон розтягує на 3 години 14 хвилин. Причому ми прекрасно знаємо фінал, але все одно сидимо й сподіваємося, що цього разу айсберг передумає.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає стрічці 88%, називаючи її поєднанням грандіозного видовища та старомодної мелодрами. На Metacritic – 75/100, причому серед критиків є й максимальні оцінки 100/100.

"Апокаліпсис сьогодні"

Жанр: драма, військовий, детектив

Рік: 1979

IMDb: 8,4/10

Тривалість: залежить від версії; класична кінотеатральна — близько 2 год 27 хв, а пізніші розширені версії значно довші.



"Апокаліпсис сьогодні" / Фото imdb



Капітан Віллард вирушає річкою вглиб В’єтнаму, щоб знайти полковника Курца, який збожеволів і створив навколо себе фактично власну імперію.

Що кажуть критики: Metacritic дає 94/100, а 14 із 15 рецензій позитивні. Rotten Tomatoes має 91% і називає картину амбітним та візіонерським військовим епосом.

Вердикт: це не той фільм, який вмикають «для фону». Фон після нього ще довго буде здаватися надто спокійним.

Маємо для добірку класних комедій з жартами нижче поясу.



