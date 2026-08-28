24 Канал собрал пять фильмов, которые точно не назовешь "короткими". Здесь есть мафия, война, мистика, большая любовь и корабль, который, похоже, никто не предупредил об айсбергах.

"Зеленая миля"

Жанр: драма, криминал, мистика

Год: 1999

Продолжительность: 3 ч 9 мин

IMDb: 8,6



"Зеленая миля" / Фото imdb



Фрэнк Дарабонт переносит нас в тюрьму 1930-х годов, где надзиратель Пол Эджкомб знакомится с Джоном Коффи – огромным заключенным, приговоренным к казни. Вот только этот "страшный преступник" оказывается чрезвычайно добрым человеком с удивительным даром.

Три часа здесь нужны не для красоты. "Зеленая миля" постепенно втягивает в свою историю, а затем делает то, чего от нее совсем не просили: эмоционально добивает.

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Что говорят критики: они оценили фильм сдержаннее, чем зрители. На Metacritic – 61 балл, но Роджер Эберт поставил картине 88/100 и отметил сильный сюжет, персонажей, юмор и эмоциональную силу.

"Унесенные ветром"

Жанр: драма, мелодрама, военный

Год: 1939

Продолжительность: 3 ч 42 мин

IMDb: 8,2



"Унесенные ветром" / Фото imdb



В центре внимания – Скарлетт О’Хара, живущая на американском Юге накануне Гражданской войны. Война разрушает ее привычный мир, а сама Скарлетт пытается сохранить семью, дом и, конечно же, завоевать любовь Эшли Уилкса. Параллельно рядом оказывается Рэтт Батлер – мужчина, которого она, кажется, ценит только тогда, когда уже становится поздно.

Что говорят критики: Metacritic ставит фильму 97/100, почему 18 из 19 рецензий положительные. Rotten Tomatoes сейчас показывает 90%, а картина остается одной из самых известных эпопей классического Голливуда.

"Крестный отец 2"

Жанр: криминал, драма

Год: 1974

Продолжительность: 3 ч 22 мин

IMDb: 9,0



"Крестный отец 2" / Фото imdb



Коппола рассказывает сразу две истории: Майкл Корлеоне все крепче удерживает власть, а параллельно мы видим молодого Вито Корлеоне и его путь от эмигранта до мафиозного босса. В главных ролях – Аль Пачино и Роберт Де Ниро.

Что говорят критики: 17 из 18 рецензий на Metacritic положительные , а общий балл – 90/100. Rotten Tomatoes дает 96% и называет фильм продолжением, которое установило новый стандарт для сиквелов.

"Титаник"

Жанр: драма, мелодрама, исторический

Год: 1997

Продолжительность: 3 ч 14 мин

IMDb: 8,0



"Титаник" / Фото imdb



Казалось бы, все знают сюжет. Богатая девушка Роуз знакомится с бедным художником Джеком на борту "непотопляемого" лайнера. Они влюбляются. Корабль сталкивается с айсбергом.

И все это Джеймс Кэмерон растягивает на 3 часа 14 минут. Причем мы прекрасно знаем финал, но все равно сидим и надеемся, что на этот раз айсберг передумает.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes ставит фильму 88%, называя его сочетанием грандиозного зрелища и старомодной мелодрамы. На Metacritic – 75/100, причем среди критиков есть и максимальные оценки 100/100.

"Апокалипсис сегодня"

Жанр: драма, военный, детектив

Год: 1979

IMDb: 8,4/10

Продолжительность: зависит от версии; классическая кинотеатральная – около 2 ч 27 мин, а более поздние расширенные версии значительно длиннее.



"Апокалипсис сегодня" / Фото imdb



Капитан Уиллард отправляется по реке вглубь Вьетнама, чтобы найти полковника Курца, который сошел с ума и создал вокруг себя фактически собственную империю.

Что говорят критики: Metacritic ставит 94/100, а 14 из 15 рецензий положительные. Rotten Tomatoes оценивает фильм в 91% и называет картину амбициозным и прозорливым военным эпосом.

Вердикт: это не тот фильм, что включают "для фона". Фон после него еще долго будет казаться слишком спокойным.

У нас есть подборка классных комедий с шутками ниже пояса.