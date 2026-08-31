24 Канал подобрал три фильма, которые идеально подходят для такого настроения. Здесь и романтика, и немного магии, и классическая киношная фраза "ну почему они просто не могут поговорить друг с другом?".

"Вам письмо"

Год: 1998

Жанр: романтическая комедия, мелодрама, драма

IMDb: 6,7



"Вам письмо" / Фото imdb



Кэтлин Келли владеет небольшим книжным магазином, а Джо Фокс – владелец большой сети книжных магазинов, которая угрожает ее бизнесу. В реальной жизни они терпеть друг друга не могут, зато в интернете, не зная настоящих имен, постепенно влюбляются.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes они особенно отмечали химию между Томом Хэнксом и Мэг Райан, а зрители и сегодня называют фильм милым, уютным и прекрасным способом увидеть Нью-Йорк совершенно другой эпохи.

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"Практическая магия"

Год: 1998

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, драма

IMDb: 6,4



"Практическая магия" / Фото imdb



Сестры Салли и Джиллиан Оуэнс происходят из семьи ведьм и пытаются вести обычную жизнь. Но семейное проклятие, неудачная любовь и один очень проблемный мужчина заставляют их вспомнить, что магия в семье – не просто декоративный элемент.

Что говорят критики: в свое время они были строги и дали фильму всего 30% на Rotten Tomatoes, но зрителям фильм точно понравился – оценка аудитории составляет 73%. Сегодня картина имеет настоящий культовый статус, а фанаты особенно ценят ее за атмосферу, сестринскую связь и тот самый уютный настрой старого дома, где свечей почему-то всегда больше, чем здравого смысла.

"Осень в Нью-Йорке"

Год: 2000

Жанр: мелодрама, романтическая драма

IMDb: 5,6

"Осень в Нью-Йорке" / Фото imdb



Уильям Кин – взрослый мужчина с репутацией убежденного холостяка. Но встреча с молодой Шарлоттой меняет его отношение к любви. И тут, конечно, жизнь решает добавить в романтическую историю немного драмы – ведь просто счастливого финала, очевидно, было бы недостаточно.

Что говорят критики: они не слишком пощадили фильм – 20% на Rotten Tomatoes. В то же время более половины зрителей Rotten Tomatoes оценили картину положительно, так что если вам нужны красивый Нью-Йорк, осенние пейзажи, Ричард Гир, Вайнона Райдер и возможность немного поплакать – оценки критиков можно пережить.

Кстати, если коротких фильмов вам недостаточно, мы собрали подборку культовых картин, которые длятся более 3 часов. Идеальный вариант для вечера, когда планов нет, а запаса времени – вдруг целая эпоха.