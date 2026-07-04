24 Канал зібрав три ромкоми, які легко дивляться, підіймають настрій і чудово підійдуть для вечірнього перегляду.
Радимо Три українські комедії, які подарують гарний настрій
"Пара на свята"
"Пара на свята" – це легка, смішна історія про двох людей, які так старанно уникали романтики, що випадково в неї закохалися. Емма Робертс і Люк Брейсі чудово тримають баланс між гумором, іронією та романтикою.
"Пара на свята: дивіться онлайн трейлер серіалу
"Не той Париж"
Дон отримує шанс навчатися у Франції, але життя швидко нагадує, що за здійснення мрій треба добряче заплатити. Саме тому вона погоджується взяти участь у реаліті- шоу про кохання, щоб поїхати до Парижу…Хоча?Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
"Не той Париж": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Мій коханий ворог"
Вони працюють в одному видавництві, сидять навпроти одне одного й змагаються за одну омріяну посаду. Їхні перепалки давно стали частиною робочого процесу, а колеги вже, мабуть, перестали звертати увагу на взаємні шпильки.
Але між суперництвом і симпатією, як відомо, іноді лише один ліфт. І один випадковий поцілунок.
"Мій коханий ворог": дивіться онлайн трейлер серіалу
І якщо у вас ще є настрій для легких фільмів на вечір - ось ідеальні варіанти.