24 Канал зібрав три ромкоми, які легко дивляться, підіймають настрій і чудово підійдуть для вечірнього перегляду.

Радимо Три українські комедії, які подарують гарний настрій

"Пара на свята"

"Пара на свята" – це легка, смішна історія про двох людей, які так старанно уникали романтики, що випадково в неї закохалися. Емма Робертс і Люк Брейсі чудово тримають баланс між гумором, іронією та романтикою.



"Пара на свята: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Не той Париж"

Дон отримує шанс навчатися у Франції, але життя швидко нагадує, що за здійснення мрій треба добряче заплатити. Саме тому вона погоджується взяти участь у реаліті- шоу про кохання, щоб поїхати до Парижу…Хоча?

"Не той Париж": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мій коханий ворог"

Вони працюють в одному видавництві, сидять навпроти одне одного й змагаються за одну омріяну посаду. Їхні перепалки давно стали частиною робочого процесу, а колеги вже, мабуть, перестали звертати увагу на взаємні шпильки.

Але між суперництвом і симпатією, як відомо, іноді лише один ліфт. І один випадковий поцілунок.



"Мій коханий ворог": дивіться онлайн трейлер серіалу

І якщо у вас ще є настрій для легких фільмів на вечір - ось ідеальні варіанти.