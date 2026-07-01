24 Канал зібрав три легкі стрічки, які подарують гарний настрій, трохи романтики й чимало кумедних ситуацій.

Радимо Три українські серіали про кохання, від яких важко відірватися

"Смак свободи"

Іноді достатньо втратити роботу, щоб нарешті знайти себе. Саме так стається з Варею, яка залишає придорожнє кафе та вирушає до Львова. Там випадкова знахідка – книга рецептів Ольги Франко – перевертає її життя.

Це історія не лише про кулінарію, а й про сміливість змінювати своє життя. І, чесно кажучи, після перегляду є ризик, що звичайний бутерброд уже не здаватиметься таким апетитним.

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відпустка наосліп"

Максим і Аліса навряд чи добровільно погодилися б провести відпустку разом. Але помилка з бронюванням вирішує все за них.

Через відсутність вільних номерів героям доводиться жити під одним дахом у Карпатах. Спочатку вони діють одне одному на нерви, а далі – як це часто буває в романтичних комедіях – починають дивитися одне на одного зовсім інакше.

Карпатські краєвиди, кумедні ситуації та легкий романтичний настрій.

"Відпустка наосліп": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сусідка" (2022)

Самовпевнений холостяк Петро укладає парі, що легко проживе місяць із жінкою під одним дахом. Звучить сміливо. Поки він не дізнається, що разом із новою сусідкою до квартири переїдуть ще й двоє дітей.

Теорія дуже швидко стикається з практикою, а звичне життя героя перетворюється на справжній квест.

"Сусідка": дивіться онлайн трейлер фільму

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