24 Канал зібрав три українські мелодрами, які вам точно захочеться подивитись за один вечір.

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"Белла Віта"

Віта ризикує всім заради відкриття власного салону краси "Bella Vita". Але доля, як завжди, має свої плани. Перед самим відкриттям дівчина випадково опиняється на весіллі впливового бізнесмена, де наречена тікає просто перед церемонією.

Щоб уникнути скандалу, Віту просять на кілька годин зіграти роль нареченої. Звучить як авантюра на один вечір, але все швидко виходить з-під контролю.

"Белла Віта": дивіться онлайн трейлер фільму

"Підміна"

Якщо вам здається, що понеділок видався невдалим, просто уявіть: ви їдете допомогти сестрі, а повернутися вже не можете, бо хтось тим часом успішно живе вашим життям.

Саме це трапляється з архітекторкою Катериною. Опинившись за кордоном без документів і зв'язку, вона дізнається, що в Києві її місце вже зайняла жінка, яка виглядає точнісінько як вона.

"Підміна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кришталеві джерела"

Після несподіваної звістки про десятирічну племінницю життя викладачки хореографії Лізи кардинально змінюється. Вона приїжджає до будинку "Кришталеві джерела", де планує оформити опікунство над дівчинкою.

Втім, виявляється, що вона не єдина претендентка. За право стати для дитини родиною також бореться Михайло Столяр. Спільний дах, різні характери та постійне суперництво швидко перетворюють цю історію не лише на сімейну драму, а й на романтичну.

"Кришталеві джерела": дивіться онлайн трейлер фільму

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