24 Канал собрал три романтические комедии, которые легко смотрятся, поднимают настроение и отлично подойдут для вечернего просмотра.
Рекомендуем: три украинские комедии, которые подарят хорошее настроение
"Пара на праздники"
"Пара на праздники" – это легкая, забавная история о двух людях, которые так старательно избегали романтики, что случайно в нее влюбились. Эмма Робертс и Люк Брейси прекрасно удерживают баланс между юмором, иронией и романтикой.
"Пара на праздники": смотрите онлайн трейлер сериала
"Не тот Париж"
Дон получает шанс учиться во Франции, но жизнь быстро напоминает, что за исполнение мечты приходится дорого платить. Именно поэтому она соглашается принять участие в реалити-шоу о любви, чтобы поехать в Париж… Хотя?Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
"Не тот Париж": смотрите онлайн трейлер сериала
"Мой любимый враг"
Они работают в одном издательстве, сидят друг напротив друга и соревнуются за одну желанную должность. Их перепалки давно стали частью рабочего процесса, а коллеги, пожалуй, уже перестали обращать внимание на взаимные колкости.
Но между соперничеством и симпатией, как известно, иногда всего один лифт. И один случайный поцелуй.
"Мой любимый враг": смотрите онлайн трейлер сериала
И если у вас еще есть настроение для легких фильмов на вечер – вот идеальные варианты.