24 Канал собрал три романтические комедии, которые легко смотрятся, поднимают настроение и отлично подойдут для вечернего просмотра.

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"Пара на праздники"

"Пара на праздники" – это легкая, забавная история о двух людях, которые так старательно избегали романтики, что случайно в нее влюбились. Эмма Робертс и Люк Брейси прекрасно удерживают баланс между юмором, иронией и романтикой.



"Пара на праздники": смотрите онлайн трейлер сериала

"Не тот Париж"

Дон получает шанс учиться во Франции, но жизнь быстро напоминает, что за исполнение мечты приходится дорого платить. Именно поэтому она соглашается принять участие в реалити-шоу о любви, чтобы поехать в Париж… Хотя?

"Не тот Париж": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мой любимый враг"

Они работают в одном издательстве, сидят друг напротив друга и соревнуются за одну желанную должность. Их перепалки давно стали частью рабочего процесса, а коллеги, пожалуй, уже перестали обращать внимание на взаимные колкости.

Но между соперничеством и симпатией, как известно, иногда всего один лифт. И один случайный поцелуй.



"Мой любимый враг": смотрите онлайн трейлер сериала

И если у вас еще есть настроение для легких фильмов на вечер – вот идеальные варианты.