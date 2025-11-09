Что посмотреть вечером: 3 высокорейтинговых варианта, которые понравятся каждому
- Украинский рэпер OTOY поделился, что проводит досуг с женой, смотря сериалы и играя в шахматы.
- OTOY рекомендует три варианта лент: "МобЛенд" (2025), "Конклав" (2024), и "Одержимость" (2014) с высокими рейтингами IMDb.
Украинский рэпер OTOY около месяца назад признался, что женился на любимой Марии Гаврилюк. Исполнитель рассказал, как они проводят время вместе, и какие ленты любят смотреть.
За кулисами проекта "Кто сверху" на Новом канале OTOY рассказал, как проводит с любимой досуг. Об этом пишет 24 Канал.
Мы любим проводить время в тишине на природе. Нам хорошо там, где нет людей. Или же просто можем дома смотреть сериал или играть в шахматы. И вкусно есть. Никто из нас не готовит, всегда заказываем доставку. А насчет сериалов и фильмов – вот собрал несколько, которые понравились. Кстати, мы смотрим их на языке оригинала,
– поделился рэпер.
Подборка лент на вечер от OTOY
"МобЛенд"
Год: 2025 –
Жанр : криминал: криминал, драма
Рейтинг IMDb: 8,4
Увлекательный сериал Гая Ричи рассказывает о преступной лондонской семье Харриганов, которые оказываются в битве со Стивенсонами. Эта ожесточенная борьба может положить конец не только их жизням, но и всем синдикатам. Семья Гарриган нанимает сообразительного Гарри Да Соуза, чтобы преодолеть напряжение между семьями и предотвратить тотальную войну.
"МобЛенд": смотрите трейлер онлайн
"Конклав"
Год: 2024
Жанр: детективный триллер
Рейтинг IMDb: 7,4
Кардинал Лоуренс возглавляет важнейшее событие в Ватикане – конклав, где должны избрать нового Папу. Так он оказывается в эпицентре сплетен и заговоров, что могут пошатнуть самые устоявшиеся традиции Церкви. Лоуренс должен справиться с интригами, побороть собственный кризис и не дать секретам проникнуть в прессу.
"Конклав": смотрите трейлер онлайн
"Одержимость"
Год: 2014
Жанр: музыкальная драма
Рейтинг IMDb: 8,5
Лента рассказывает о молодом и перспективном барабанщике Эндрю, который мечтает стать известным музыкантом. Ради этого он поступил в Шафферскую консерваторию и попал к преподавателю Теренсу Флетчеру – гению своего дела. Но постепенно желание Эндрю перерастает в одержимость, а преподаватель только подхватывает эти амбиции.
"Одержимость": смотрите трейлер онлайн