Что посмотреть вечером: 3 высокорейтинговых варианта, которые понравятся каждому

Украинский рэпер OTOY около месяца назад признался, что женился на любимой Марии Гаврилюк. Исполнитель рассказал, как они проводят время вместе, и какие ленты любят смотреть.

За кулисами проекта "Кто сверху" на Новом канале OTOY рассказал, как проводит с любимой досуг. Об этом пишет 24 Канал.

К слову От "Мавки" до "Теней забытых предков": самые известные фильмы, снятые по украинским произведениям

Мы любим проводить время в тишине на природе. Нам хорошо там, где нет людей. Или же просто можем дома смотреть сериал или играть в шахматы. И вкусно есть. Никто из нас не готовит, всегда заказываем доставку. А насчет сериалов и фильмов – вот собрал несколько, которые понравились. Кстати, мы смотрим их на языке оригинала,

– поделился рэпер.

Подборка лент на вечер от OTOY

"МобЛенд"

Год: 2025 –

Жанр : криминал: криминал, драма

Рейтинг IMDb: 8,4

Увлекательный сериал Гая Ричи рассказывает о преступной лондонской семье Харриганов, которые оказываются в битве со Стивенсонами. Эта ожесточенная борьба может положить конец не только их жизням, но и всем синдикатам. Семья Гарриган нанимает сообразительного Гарри Да Соуза, чтобы преодолеть напряжение между семьями и предотвратить тотальную войну.

"МобЛенд": смотрите трейлер онлайн

"Конклав"

Год: 2024

Жанр: детективный триллер

Рейтинг IMDb: 7,4

Кардинал Лоуренс возглавляет важнейшее событие в Ватикане – конклав, где должны избрать нового Папу. Так он оказывается в эпицентре сплетен и заговоров, что могут пошатнуть самые устоявшиеся традиции Церкви. Лоуренс должен справиться с интригами, побороть собственный кризис и не дать секретам проникнуть в прессу.

"Конклав": смотрите трейлер онлайн

"Одержимость"

Год: 2014

Жанр: музыкальная драма

Рейтинг IMDb: 8,5

Лента рассказывает о молодом и перспективном барабанщике Эндрю, который мечтает стать известным музыкантом. Ради этого он поступил в Шафферскую консерваторию и попал к преподавателю Теренсу Флетчеру – гению своего дела. Но постепенно желание Эндрю перерастает в одержимость, а преподаватель только подхватывает эти амбиции.

"Одержимость": смотрите трейлер онлайн