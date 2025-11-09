Укр Рус
9 листопада, 23:15
2

Що подивитися ввечері: 3 високорейтингові варіанти, що сподобаються кожному

Марія Касій
  • Український репер OTOY поділився, що проводить дозвілля з дружиною, дивлячись серіали та граючи в шахи.
  • OTOY рекомендує три варіанти стрічок: "МобЛенд" (2025), "Конклав" (2024), та "Одержимість" (2014) з високими рейтингами IMDb.

Український репер OTOY близько місяця тому зізнався, що одружився з коханою – Марією Гаврилюк. Виконавець розповів, як вони проводять час разом, та які стрічки люблять дивитися.

За лаштунками проєкту "Хто зверху" на Новому каналі OTOY розповів, як проводить з коханою дозвілля. Про це пише 24 Канал

Ми любимо проводити час у тиші на природі. Нам добре там, де немає людей. Або ж просто можемо вдома дивитися серіал чи грати в шахи. І смачно їсти. Ніхто з нас не готує, завжди замовляємо доставку. А щодо серіалів та фільмів – от зібрав кілька, які сподобалися. До речі, ми дивимось їх мовою оригіналу, 
– поділився репер.

Добірка стрічок на вечір від OTOY

"МобЛенд"

Рік: 2025 – 
Жанр: кримінал, драма
Рейтинг IMDb: 8,4

Захопливий серіал Гая Річі розповідає про злочинну лондонську сім'ю Харріганів, які опиняються в битві зі Стівенсонами. Ця запекла боротьба може покласти край не тільки їхнім життям, але й усім синдикатам. Сім'я Гарріган наймає кмітливого Гаррі Да Соуза, щоб подолати напругу між родинами та запобігти тотальній війні. 

"МобЛенд": дивіться трейлер онлайн

"Конклав"

Рік: 2024
Жанр: детективний трилер
Рейтинг IMDb: 7,4

Кардинал Лоуренс очолює найважливішу подію у Ватикані – конклав, де мають обрати нового Папу. Так він опиняється в епіцентрі пліток та змов, що можуть похитнути найусталеніші традиції Церкви. Лоуренс має впоратися з інтригами, побороти власну кризу й не дати секретам проникнути в пресу. 

"Конклав": дивіться трейлер онлайн

"Одержимість"

Рік: 2014
Жанр: музична драма
Рейтинг IMDb: 8,5

Стрічка розповідає про молодого та перспективного барабанника Ендрю, який мріє стати відомим музикантом. Заради цього він вступив до Шафферської консерваторії та потрапив до викладача Теренса Флетчера – генія своєї справи. Але поступово бажання Ендрю переростає в одержимість, а викладач лише підхоплює ці амбіції. 

"Одержимість": дивіться трейлер онлайн