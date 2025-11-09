Що подивитися ввечері: 3 високорейтингові варіанти, що сподобаються кожному

Український репер OTOY близько місяця тому зізнався, що одружився з коханою – Марією Гаврилюк. Виконавець розповів, як вони проводять час разом, та які стрічки люблять дивитися.

За лаштунками проєкту "Хто зверху" на Новому каналі OTOY розповів, як проводить з коханою дозвілля. Про це пише 24 Канал.

Ми любимо проводити час у тиші на природі. Нам добре там, де немає людей. Або ж просто можемо вдома дивитися серіал чи грати в шахи. І смачно їсти. Ніхто з нас не готує, завжди замовляємо доставку. А щодо серіалів та фільмів – от зібрав кілька, які сподобалися. До речі, ми дивимось їх мовою оригіналу,

– поділився репер.

Добірка стрічок на вечір від OTOY

"МобЛенд"

Рік: 2025 –

Жанр: кримінал, драма

Рейтинг IMDb: 8,4

Захопливий серіал Гая Річі розповідає про злочинну лондонську сім'ю Харріганів, які опиняються в битві зі Стівенсонами. Ця запекла боротьба може покласти край не тільки їхнім життям, але й усім синдикатам. Сім'я Гарріган наймає кмітливого Гаррі Да Соуза, щоб подолати напругу між родинами та запобігти тотальній війні.

"МобЛенд": дивіться трейлер онлайн

"Конклав"

Рік: 2024

Жанр: детективний трилер

Рейтинг IMDb: 7,4

Кардинал Лоуренс очолює найважливішу подію у Ватикані – конклав, де мають обрати нового Папу. Так він опиняється в епіцентрі пліток та змов, що можуть похитнути найусталеніші традиції Церкви. Лоуренс має впоратися з інтригами, побороти власну кризу й не дати секретам проникнути в пресу.

"Конклав": дивіться трейлер онлайн

"Одержимість"

Рік: 2014

Жанр: музична драма

Рейтинг IMDb: 8,5

Стрічка розповідає про молодого та перспективного барабанника Ендрю, який мріє стати відомим музикантом. Заради цього він вступив до Шафферської консерваторії та потрапив до викладача Теренса Флетчера – генія своєї справи. Але поступово бажання Ендрю переростає в одержимість, а викладач лише підхоплює ці амбіції.

"Одержимість": дивіться трейлер онлайн