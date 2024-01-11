"Довбуш" бьет все рекорды: 10 фильмов и сериалов, украинцы смотрят на Netflix
Источник:Netflix
Украинский фильм "Довбуш" возглавил традиционный недельный рейтинг Netflix. Именно эту ленту украинцы чаще всего пересматривали в период с 1 по 7 января.
Что касается сериалов, то безоговорочным лидером остается "Берлин" – продолжение истории об одном из главных героев "Бумажного дома".
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Самые популярные сериалы Netflix в Украине
"Берлин" уже вторую неделю подряд является самой любимой среди украинцев. По сюжету преступник собирает команду в Париже, чтобы совершить одно из самых амбициозных ограблений – похитить драгоценности стоимостью 44 миллиона евро всего за одну ночь.
"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала
Также украинцы сейчас смотрят:
- "Твоя первая последняя ложь", минисериал;
- "Бумажный дом", 1 сезон;
- "Братья Сунь", 1 сезон;
- "Корона", 6 сезон;
- "Мы являемся тем, что едим: Эксперимент с близнецами", минисериал;
- "1670", 1 сезон;
- "Бумажный дом", 2 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Ночной агент", 1 сезон.
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix
Самые популярные фильмы Netflix в Украине
На прошлой неделе украинцы чаще всего пересматривали украинскую историческую драму "Довбуш". Фильм рассказывает о легендарном повстанце XVIII века Олексе Довбуше, который борется за освобождение своего народа от польской шляхты, царящей на его родине в Карпатах.
"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма
Также украинцы сейчас смотрят:
- "Снежное сообщество", 2024 год;
- "Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня", 2023 год;
- "Мавка. Лесная песня", 2023 год;
- "Гринч", 2018 год;
- "Иллюзия безопасности", 2023 год;
- "Аббатство Даунтон: Новая эпоха", 2022 год;
- "Приспешники: Становление злодея", 2022 год;
- "Незабываемое Рождество", 2022 год;
- "Семейный обмен", 2023 год.