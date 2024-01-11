"Довбуш" бьет все рекорды: 10 фильмов и сериалов, украинцы смотрят на Netflix

Украинский фильм "Довбуш" возглавил традиционный недельный рейтинг Netflix. Именно эту ленту украинцы чаще всего пересматривали в период с 1 по 7 января.

Что касается сериалов, то безоговорочным лидером остается "Берлин" – продолжение истории об одном из главных героев "Бумажного дома".

Не упустите Жизнь – это игра: 5 фильмов о последствиях, к которым приводит азарт

Самые популярные сериалы Netflix в Украине

"Берлин" уже вторую неделю подряд является самой любимой среди украинцев. По сюжету преступник собирает команду в Париже, чтобы совершить одно из самых амбициозных ограблений – похитить драгоценности стоимостью 44 миллиона евро всего за одну ночь.

"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала

Также украинцы сейчас смотрят:

"Твоя первая последняя ложь", минисериал;

"Бумажный дом", 1 сезон;

"Братья Сунь", 1 сезон;

"Корона", 6 сезон;

"Мы являемся тем, что едим: Эксперимент с близнецами", минисериал;

"1670", 1 сезон;

"Бумажный дом", 2 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Ночной агент", 1 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix

Самые популярные фильмы Netflix в Украине

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

На прошлой неделе украинцы чаще всего пересматривали украинскую историческую драму "Довбуш". Фильм рассказывает о легендарном повстанце XVIII века Олексе Довбуше, который борется за освобождение своего народа от польской шляхты, царящей на его родине в Карпатах.

"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма

Также украинцы сейчас смотрят:

"Снежное сообщество", 2024 год;

"Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня", 2023 год;

"Мавка. Лесная песня", 2023 год;

"Гринч", 2018 год;

"Иллюзия безопасности", 2023 год;

"Аббатство Даунтон: Новая эпоха", 2022 год;

"Приспешники: Становление злодея", 2022 год;

"Незабываемое Рождество", 2022 год;

"Семейный обмен", 2023 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix