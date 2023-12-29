Узнайте в материале, каким будет продолжение истории, о чем будет сериал "Берлин". Смотрите трейлер и айда просматривать долгожданную ленту, которая уже появилась на Neflix.

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"Берлин" уже на Netflix: о чем будет сериал

После логического завершения сериала "Бумажный дом" продюсеры решили сосредоточить внимание на Педро Алонсо, который сыграл роль "Берлина". Несмотря на то, что его персонаж умер во втором сезоне, сценаристы оставили немало нерешенных аспектов в биографии этого преступника. В последующих сезонах создатели воспроизводили сцены из прошлого героя, однако загадок стало еще больше.

Итак, сюжет расскажет о событиях, произошедших ранее с одним из самых харизматичных героев. В основе истории лежит грабеж одного из ведущих аукционных домов Парижа на сумму 44 миллиона евро. Первый сезон будет состоять из 8 серий.

Сценаристами этого сериала стали создатели "Бумажного дома" – Алекс Пина и Эстер Мартинес Лобато.

"Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма

Сериал "Бумажный дом": о чем сюжет

Для совершения величайшего грабежа в истории, таинственный Профессор собирает восемь грабителей, которым нечего терять.

Пять месяцев подготовки и тренировок нацелены на то, чтобы угнать одно из самых защищенных мест в Испании – Национальный монетный двор. Всего лишь 11 дней нужно продержаться в осаде полиции и спецподразделений.

"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала