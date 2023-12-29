Дізнайтесь в матеріалі, яким буде продовження цієї історії, про що буде серіал "Берлін". Дивіться трейлер та гайда переглядати довгоочікувану стрічку, яка уже з'явилась на Neflix.

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"Берлін" уже на Netflix: про що буде серіал

Після логічного завершення серіалу "Паперовий будинок", продюсери вирішили зосередити увагу на Педро Алонсо, який відіграв роль "Берліна". Попри те, що його персонаж загинув у другому сезоні, сценаристи залишили чимало невирішених аспектів у біографії цього злочинця. У подальших сезонах творці відтворювали сцени з минулого героя, проте загадок стало ще більше.

Отже, сюжет розкаже про події, що сталися раніше з одним з найбільш харизматичних героїв. В основі історії лежить грабіж одного з провідних аукціонних будинків Парижа на суму 44 мільйони євро. Перший сезон складатиметься з 8 серій.

Сценаристами цього серіалу стали творці "Паперового будинку" – Алекс Піна та Естер Мартінес Лобато.

"Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

Серіал "Паперовий будинок": про що сюжет

Для здійснення найбільшого грабежу в історії, таємничий Професор збирає восьмеро грабіжників, яким немає що втрачати.

П'ять місяців підготовки й тренувань націлені на те, щоб викрасти одне з найбільш захищених місць в Іспанії – Національний монетний двір. Всього лише 11 днів потрібно протриматися в облозі поліції та спецпідрозділів.

"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу