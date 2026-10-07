KOLA назвала свои любимые фильмы и сериалы, которые никогда не разочаровывают

Звездный киносовет, который вполне может спасти вечер, когда "нечего посмотреть". В списке певицы – беспроигрышная классика.

KOLA экспериментирует со своим творчеством: певица попробовала себя в кино – в фильме "Крашанка 2.0". Эксклюзивно для 24 Канала звезда рассказала не только об опыте работы на съемочной площадке, но и о любимых фильмах и сериалах.

ТОП любимых фильмов KOLA

"Гарри Поттер"

Год: 2001–2011

Певица является фанаткой франшизы о юном волшебнике, поэтому ее ТОП лучших фильмов возглавляют сразу все части: от "Гарри Поттер и философский камень" до "Гарри Поттер и Дары смерти".

"Гарри Поттер и философский камень": смотреть трейлер фильма

"Красотка"

Год: 1990

Рейтинг: 7,1 на iMDb

Классическая лента 90-х о современной Золушке с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях на втором месте.

Красотка: смотреть трейлер фильма на украинском языке

"Секс в большом городе"

Культовая история от HBO о четырех нью-йоркских красавицах, которые в полной мере наслаждаются жизнью в мегаполисе, покорила и KOLA. Звезда обожает и сериал, и полнометражные фильмы о Кэрри, Саманте, Миранде и Шарлотте.

"Секс в большом городе": смотреть трейлер онлайн

"Мистер и миссис Смит"

Год: 2005

Рейтинг: 7,5 iMDb

Тот самый фильм, который свел Анджелину Джоли и Брэда Питта не только на экране, но и в реальной жизни. Словесные дуэли и экшн-эпизоды фильма о супругах-спецагентах создают приятный вечер спустя более 20 лет после его выхода.

Мистер и миссис Смит: смотреть трейлер фильма на украинском языке

"Поводырь"

Год: 2014

Рейтинг: 7,6 на iMDb

В числе фаворитов KOLA также украинская картина, в которой снялась ее коллега – Джамала. Историческая драма об Украине 1930-х годов, в которой трагические исторические процессы переплетаются с трогательными личными историями.

"Поводырь": смотреть трейлер фильма на украинском языке

Но бывает такое настроение, когда поиск нового фильма на вечер – это такая себе перспектива. Тогда настроение спасает старая добрая классика, которая у каждого своя. KOLA говорит, что и у нее есть такой киносписок на все случаи жизни. Так, в него входят все пять фильмов и сериалов, которые певица назвала выше, а также ромкомы и комедии:

"Кудряшка Сью"

"Предложение"

"Мисс Конгениальность"

"Мой лучший любовник"

"Няня по вызову".

Ранее поделился списком из 12 фильмов и сериалов, которые он рекомендует посмотреть Любомир Левицкий – режиссер фильма "КИЛЛХАУС".