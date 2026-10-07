KOLA експериментує зі своїм творчим проявом: співачка спробувала себе в кіно – у фільмі "Крашанка 2.0". Ексклюзивно для 24 Каналу зірка розповіла не лише про досвід на знімальному майданчику, а й про улюблені фільми та серіали.

ТОП улюблених фільмів KOLA

"Гаррі Поттер"

Рік: 2001-2011

Співачка фанатіє від франшизи про юного чарівника, тож її ТОП класного кіно очолюють одразу всі частини: від "Гаррі Поттер і філософський камінь" до "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії".

Гаррі Поттер і філософський камінь: дивитись трейлер фільму

"Красуня"

Рік: 1990

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Рейтинг: 7.1 iMDb

Класична стрічка 90-х про сучасну Попелюшку з Джулією Робертс та Річардом Гіром в головних ролях на другій сходинці.

Красуня: дивитись трейлер фільму українською

"Секс і місто"

Культова історія від HBO про чотирьох нью-йоркських красунь, які насолоджуються життям в мегаполісі сповна, підкорила й KOLA. Зірка обожнює і серіал, і повнометражні фільми про Керрі, Саманту, Міранду й Шарлотту.

Секс і місто: дивитись відео трейлера онлайн

"Містер і місіс Сміт"

Рік: 2005

Рейтинг: 7.5 iMDb

Та сама стрічка, яка звела Анджеліну Джолі й Бреда Пітта не тільки на екрані, а й в реальному житті. Словесні дуелі та екшн-епізоди фільму про подружжя спецагентів створюють приємний вечір через понад 20 років після його виходу.

Містер і місіс Сміт: дивитись трейлер фільму українською

"Поводир"

Рік: 2014

Рейтинг: 7.6 iMDb

В улюбленцях KOLA також українська стрічка, в якій знялась її колега – Джамала. Історична драма про Україну 1930-х років, в якій трагічні історичні процеси переплітаються з щемкими особистими історіями.

Поводир: дивитись трейлер фільму українською

Та буває настрій, коли пошук нового фільму на вечір – така собі перспектива. Тоді настрій рятує стара добра класика, яка в кожного своя. KOLA каже, що й у неї є такий кіносписок на всі випадки життя. Так, до нього входять усі п’ять стрічок і серіалів, які співачка назвала вище, а також ромкоми і комедії:

"Кучерявка Сью"

"Освідчення"

"Міс Конгеніальність"

"Мій найкращий коханець"

"Нянька за викликом".

Раніше списком із 12 фільмів і серіалів, які радить подивитись, поділився Любомир Левицький – режисер фільму "КІЛЛХАУС".