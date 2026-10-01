Український кінорежисер, продюсер і сценарист Любомир Левицький, автор тактичного екшн-трилера "КІЛЛХАУС", який невдовзі вийде у міжнародний прокат, ексклюзивно для 24 Каналу зібрав добірку фільмів і серіалів, що вплинули на його погляд на мілітарі-кіно.
Символічно, добірка вийшла у День захисників і захисниць України, і є продовженням нещодавнього відеозвернення режисера про те, як Україна має розмовляти зі світом на п'ятому році повномасштабної війни.
Сьогодні світ перестав нас жаліти. І нас більше ніхто не пожаліє – бо ми не жертви. Ми ніколи ними не були. Прийшов час показати, за що ми боремося, а не лише те, що ми втратили. Саме цей ключовий меседж я закладав при створенні моєї роботи "КІЛЛХАУС",
– наголошує Левицький.
Любомир Левицький зібрав цю добірку не як критик, а як режисер, який у кожному з цих фільмів щось для себе забрав. "Подивіться їх і ви зрозумієте, чому я знімаю саме так", – звернувся до читачів 24 Каналу режисер.
Сікаріо
Рік: 2015
IMDb: 7,7
Вільньов зробив те, що я досі вважаю еталоном: жодного зайвого руху камери, жодного пафосу. Ти просто сидиш і тобі страшно, бо все виглядає так, ніби так воно і є. Я хотів зняти схоже — а потім зрозумів, що не хочу бути схожим ні на кого.
Сікаріо: дивитись трейлер фільму онлайн
13 годин: Таємні воїни Бенгазі
Рік: 2016
IMDb: 7,3
Я палкий фанат Бея, і тут він зробив найчесніше своє кіно. Кілька людей, периметр і ніч. Ніхто нікого не рятує красиво, просто тримають те, що можуть утримати.
13 годин: Таємні воїни Бенгазі: дивитись трейлер фільму онлайн
Падіння "Чорного яструба"
Рік: 2001
IMDb: 7,7
Рідлі Скотт показав, як ідеальний план розсипається за перші п'ять хвилин. Мені це близько, бо війна – це не сценарій, це постійна імпровізація під вогнем.
Падіння "Чорного яструба": дивитись трейлер фільму онлайн
Уцілілий
Рік: 2013
IMDb: 7,5
Фільм про одне рішення, яке коштує всього. І про те, що братство перевіряється не в казармі, а на схилі, коли вже нікуди відступати.
Уцілілий: дивитись трейлер фільму онлайн
Всевидяче око
Рік: 2015
IMDb: 7,3
Найтихіший фільм у цьому списку і найважчий. Тут ніхто не бігає з автоматом – тут люди в кабінеті вирішують, хто сьогодні житиме. Після нього дуже добре розумієш, чому "просто виконував наказ" не працює.
Всевидяче око: дивитись трейлер фільму онлайн
Перекладач
Рік: 2023
IMDb: 7,5
Про борг, який не списується. І про те, що буває з людьми, коли союзники пакують валізи. Нам це варто подивитися уважно.
Перекладач: дивитись трейлер фільму онлайн
Потрійний кордон
Рік: 2019
IMDb: 6,5
Про те, що стається з професіоналами, коли війна для країни закінчилась, а для них – ні. Це кіно про адаптацію, тільки без жодного слова "адаптація".
Потрійний кордон: дивитись трейлер фільму онлайн
Кандагар
Рік: 2023
IMDb: 6,1
Класична історія евакуації: витягнути своїх будь-якою ціною. Просте кіно, але воно про правильну річ: за своїми повертаються.
Кандагар: дивитись трейлер фільму онлайн
Спецоперації: Левиця
Рік: 2023 – донині
IMDb: 7,8
Перші два сезони – сильна робота про роботу під прикриттям і про ціну подвійного життя. Далі, як на мене, серіал змінив наративи через вплив нашого ворога, і тому далі я його рекомендувати не буду.
Спецоперації: Левиця: дивитись трейлер серіалу онлайн
Список смертників
Рік: 2022 – донині
IMDb: 7,9
Про зраду всередині власної системи. І про те, як травма переписує людину – швидко й без попередження.
Список смертників: дивитись трейлер фільму онлайн
Джек Раян
Рік: 2018 – 2023
IMDb: 8,0
Розвідка тут – це ремесло, а не магія. Аналітика, політика, ціна помилки, ухваленої в кабінеті за тисячі кілометрів від людей, які за неї платять.
Джек Раян: дивитись трейлер фільму онлайн
Раніше ми ділилися добіркою видовищних фільмів про козацьку добу.