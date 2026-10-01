24 Канал зібрав яскраві стрічки, які допоможуть зануритися в атмосферу козацької доби та відчути справжню енергію лицарів степу і гір.

"Пропала грамота" (1972)

Рейтинг IMDb – 8,3

Козак Василь вирушає у сповнену небезпек та містики мандрівку до Петербурга, аби доставити цариці грамоту від гетьмана. Дорогою він стикається з нечистою силою, чортами й підступними чарами. Втім, герой долає усі перешкоди завдяки козацькій кмітливості, гумору та вірній шаблі. Стрічка Бориса Івченка з Іваном Миколайчуком у головній ролі стала справжнім культовим маніфестом українського фольклорного кінематографа.

"Пропала грамота": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі "Кіноріум" оглядачі захоплюються неперевершеною грою Івана Миколайчука, щирим народним гумором і глибоким фольклорним колоритом. Фахівці зазначають, що картина випередила свій час сміливою візуальною мовою та автентичною музикою, хоча радянська цензура свого часу безжально намагалася стерти з неї національний дух.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Довбуш" (2023)

Рейтинг IMDb – 7,3

Події розгортаються у XVIII столітті в Карпатах, де жорстоке гноблення шляхти змушує гуцулів узятися за зброю. Брати Олекса та Іван Довбуші очолюють опришківський рух, бо прагнуть відновити справедливість та помститися негідникам. Однак різне бачення мети перетворює рідних людей на суперників.

"Довбуш": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes глядачі та оглядачі відзначають розкішну операторську роботу, неймовірний масштаб постановки та харизматичну гру Олексія Гнатковського. Критики підкреслюють, що фільм майстерно тримає ритм епічного блокбастера, хоча деяким рецензентам не вистачило розвитку ліній другорядних персонажів.

"Вогнем і мечем" (1999)

Рейтинг IMDb – 7,0

Сюжет історичної драми переносить глядача у буремний 1648 рік, коли спалахує національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. На тлі жорстоких сутичок між козаками та військами Речі Посполитої розгортається драматичний любовний трикутник за участю шляхтича Скшетуського, красуні Олени та відчайдушного козацького полковника Богуна.

"Вогнем і мечем": дивіться фрагмент фільму онлайн

Що кажуть критики: На порталі JustWatch оглядачі відзначають неперевершений акторський склад, передусім образи Богдана Ступки та Олександра Домогарова, а також високу якість костюмів і масштабні знімання битв. Фахівці зауважують, що режисерові вдалося створити динамічне та напружене кіно європейського рівня. Однак, за словами критиків, сюжет фільму дещо романтизує трагічні події.

"Чорна рада" (2000)

Рейтинг IMDb – 6,8

Після смерті Богдана Хмельницького козацька держава поринає у вир внутрішньої боротьби за владу. Вона увійшла в історію як доба Руїни. Різні претенденти на гетьманську булаву змагаються за вплив та збирають прихильників на доленосну раду в Ніжині 1663 року.

"Чорна рада": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На порталі "Кінобаза" стрічку хвалять за дбайливу увагу до історичної правди, збереження літературної спадщини Пантелеймона Куліша та сильну гру акторів. Рецензенти зазначають, що картині властива театральність окремих діалогів, однак вона залишається вкрай повчальною та актуальною драмою про ціну популізму й братовбивчої ворожнечі.

Після козацьких пригод саме час оцінити перлини української театральної драматургії у кінематографі. Пропонуємо вам ознайомитись з нашою добіркою, де зібрані найяскравіші екранізації п'єс Івана Карпенка-Карого.