24 Канал собрал яркие фильмы, которые помогут окунуться в атмосферу казацкой эпохи и почувствовать настоящую энергию рыцарей степей и гор.

"Пропавшая грамота" (1972)

Рейтинг IMDb – 8,3

Казак Василий отправляется в полное опасностей и мистики путешествие в Петербург, чтобы доставить царице грамоту от гетмана. По дороге он сталкивается с нечистой силой, чертями и коварными чарами. Впрочем, герой преодолевает все препятствия благодаря казацкой сообразительности, юмору и верной сабле. Фильм Бориса Ивченко с Иваном Миколайчуком в главной роли стал настоящим культовым манифестом украинского фольклорного кинематографа.

"Пропавшая грамота": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе "Кинориум" обозреватели восхищаются непревзойденной игрой Ивана Миколайчука, искренним народным юмором и глубоким фольклорным колоритом. Эксперты отмечают, что картина опередила свое время смелым визуальным языком и аутентичной музыкой, хотя советская цензура в свое время безжалостно пыталась стереть из нее национальный дух.

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"Довбуш" (2023)

Рейтинг IMDb – 7,3

События разворачиваются в XVIII веке в Карпатах, где жестокое угнетение шляхты заставляет гуцулов взяться за оружие. Братья Олекса и Иван Довбуши возглавляют опришковское движение, стремясь восстановить справедливость и отомстить негодяям. Однако разное видение цели превращает родных людей в соперников.

"Довбуш": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes зрители и обозреватели отмечают роскошную операторскую работу, невероятный масштаб постановки и харизматичную игру Алексея Гнатковского. Критики подчеркивают, что фильм мастерски держит ритм эпического блокбастера, хотя некоторым рецензентам не хватило развития линий второстепенных персонажей.

"Огнем и мечом" (1999)

Рейтинг IMDb – 7,0

Сюжет исторической драмы переносит зрителя в бурный 1648 год, когда разгорается национально-освободительная война под предводительством Богдана Хмельницкого. На фоне жестоких столкновений между казаками и войсками Речи Посполитой разворачивается драматический любовный треугольник с участием шляхтича Скшетуского, красавицы Елены и отважного казацкого полковника Богуна.

"Огнем и мечом": смотрите фрагмент фильма онлайн

Что говорят критики: на портале JustWatch обозреватели отмечают непревзойденный актерский состав, прежде всего образы Богдана Ступки и Александра Домогарова, а также высокое качество костюмов и масштабные съемки сражений. Эксперты отмечают, что режиссеру удалось создать динамичное и напряженное кино европейского уровня. Однако, по словам критиков, сюжет фильма несколько романтизирует трагические события.

"Черная рада" (2000)

Рейтинг IMDb – 6,8

После смерти Богдана Хмельницкого казацкое государство погружается в водоворот внутренней борьбы за власть. Этот период вошел в историю как эпоха Руины. Различные претенденты на гетманскую булаву соперничают за влияние и собирают сторонников на судьбоносную Раду в Нежине в 1663 году.

"Черная рада": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на портале "Кинобаза" картину хвалят за бережное отношение к исторической правде, сохранение литературного наследия Пантелеймона Кулиша и сильную игру актеров. Рецензенты отмечают, что картине присуща театральность отдельных диалогов, однако она остается крайне поучительной и актуальной драмой о цене популизма и братоубийственной вражды.

После казацких приключений самое время оценить жемчужины украинской театральной драматургии в кинематографе. Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой, в которой собраны самые яркие экранизации пьес Ивана Карпенко-Карого.