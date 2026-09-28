Острая сатира на человеческое тщеславие, бессмысленную погоню за титулами и слепую жажду обогащения нашла идеальное воплощение в классических киноадаптациях, которые до сих пор вызывают искренний смех и восхищение зрителей. По случаю 181-летия со дня рождения драматурга 24 Канал собрал известные экранизации его произведений.

"Мартин Боруля" (1953)

Рейтинг IMDb – 8,0

Комедийный фильм режиссеров Алексея Швачка и Гната Юры переносит зрителя в поместье богатого шляхтича, который больше всего на свете мечтает доказать свое дворянское происхождение. Главный герой упорно тратит все сбережения на судебные документы, пытается приучить семью к аристократическим манерам и выдать дочь замуж за столичного чиновника. Однако из-за одной досадной ошибки в фамилии вся фальшивая велич рушится на глазах.

"Мартин Боруля": смотрите фрагмент фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе "Кинориум" критики отмечают харизматичных актеров, которые наполняют историю шармом и сочным юмором, благодаря чему тема бюрократии и "статусной болезни" остается актуальной на протяжении поколений. В то же время некоторые рецензенты обращают внимание на то, что картина слишком буквально повторяет театральный оригинал и вряд ли способна удержать внимание современного зрителя, не интересующегося классикой.

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"Сто тысяч" (1958)

Рейтинг IMDb – 7,7

Сатирическая картина Виктора Иванова и Гната Юры раскрывает темную сторону крестьянской алчности на примере состоятельного хозяина Герасима Калитки. Одержимый идеей скупить все окружающие земли, мужчина соглашается на рискованную аферу с фальшивыми деньгами. Жажда легкого обогащения ослепляет ум хозяина настолько, что он готов пожертвовать счастьем родных детей. Неожиданный и позорный финал разоблачает всю бессмысленность слепого накопления ради самого накопления.

"Сто тысяч": смотрите фрагмент фильма онлайн

Что говорят критики: На ресурсе "Кинориум" обозреватели отмечают качественную режиссерскую постановку, выразительные портретные кадры и удивительно современный взгляд на патриархальные обычаи. В то же время некоторые рецензенты обращают внимание на специфическую сельскую бытовую жестокость отдельных сцен и подчеркивают, что история воспринимается как довольно простая, хотя и показательная поучительная притча об обманутых мошенниках.

"Хозяин" (1979)

Рейтинг IMDb – 7,1

Экранизация социальной комедии режиссера Юрия Некрасова разворачивается вокруг большого земельного магната Терентия Пузыря. Миллионер и властелин бескрайних степей экономит на каждом куске хлеба для рабочих. Кроме того, он ходит в залатанном халате, потому что единственным смыслом его существования стали овцы и прибыль. Ради обогащения хозяин идет на преступные махинации с чужим имуществом, что в конечном итоге приводит к неизбежному краху всей его империи.

"Хозяин": смотрите фрагмент фильма онлайн

Что говорят критики: На ресурсе "Кинориум" критики отмечают затронутые проблемы олигархии и тонкий психологизм фильма. В то же время некоторые обозреватели указывают на несколько замедленный темп развития событий и тяжелую атмосферу второй половины картины.

Кстати, ранее мы рассказывали о лучших фильмах Александра Довженко.