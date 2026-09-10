По случаю дня рождения режиссера 24 Канал собрал фильмографию выдающегося Довженко.

"Земля" (1930)

Рейтинг IMDb – 7,2

События фильма разворачиваются в украинском селе в эпоху коллективизации. Молодой комсомолец Василий покупает первый трактор, тем самым сразу же ломает старые порядки и бросает вызов зажиточным кулакам. Даже внезапная гибель героя не останавливает этих перемен – напротив, она становится толчком к обновлению всей общины. В то же время картина сосредоточена не столько на социальном противостоянии, сколько на вечном круговороте природы, неразрывной связи человека с землей и философии жизни и смерти.

"Земля": смотрите отрывок из фильма онлайн

Что говорят критики: Кинокритик издания "Локальная история" Сергей Ксаверов отмечает, что картина не стала типичной советской агиткой, ведь Довженко раскрыл историю о коллективизации как почти религиозное произведение и языческий ритуал плодородия. В издании подчеркивают, что вместо прямолинейной пропаганды режиссер показал вечный круговорот жизни и смерти и в то же время довольно точно передал мировоззрение крестьян.

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"Арсенал" (1929)

Рейтинг IMDb – 7,1

Фильм воссоздает трагические события Первой мировой войны и январского восстания 1918 года рабочих киевского завода "Арсенал" против Центральной Рады. С помощью экспрессионистских образов фильм показывает бессмысленность империалистической войны, обнищание крестьян и жестокую классовую борьбу на улицах Киева. Кульминацией фильма становится расстрел главного героя – рабочего Тимоша, чья символическая неуязвимость перед пулями врагов олицетворяет несокрушимость идеи.

"Арсенал": смотрите фрагмент фильма онлайн

Что говорят критики: Киновед Иван Козленко отметил, что в "Арсенале" раскрывается весь драматизм цивилизационного выбора Украины в XX веке через судьбу самого Довженко – воина УНР и одновременно большевистского пророка. По его мнению, этот жесткий антивоенный шедевр стал сокрушительным фильмом-реквиемом и оружием, направленным против самого себя.

"Звенигора" (1928)

Рейтинг IMDb – 7,1

Картина охватывает почти две тысячи лет украинской истории через призму легенды о скифском сокровище, закопанном в недрах загадочной горы. Главный герой, старик-страж Звенигоры, веками хранит мифическое золото, в то время как двое его внуков выбирают диаметрально противоположные пути в бурном ХХ веке. Один из них становится контрреволюционером и эмигрантом, а другой – строителем промышленного будущего.

"Звенигора": смотрите тизер фильма онлайн

Что говорят критики: Киноведцы "Центра Довженко" называют "Звенигору" монументальной кинопоэмой, которая закрепила за Довженко статус ведущего режиссера и спровоцировала ожесточенную дискуссию о создании сугубо национального кинематографа.

Среди других известных режиссерских работ Александра Довженко:

"Вася-реформатор" (1926);

"Ягідка кохання" (1926);

"Сумка дипкур'єра" (1927);

"Іван" (1932);

"Аероград" (1935);

"Щорс" (1939);

"Мічурін" (1948);

"Прощавай, Америко!" (1949).

Сегодня, 10 сентября, свой день рождения отмечает выдающийся британский режиссер Гай Ричи. По этому случаю мы собрали подборку его лучших фильмов.