По случаю дня рождения культового режиссера 24 Канал подготовил подборку его самых ярких работ, получивших самые высокие зрительские оценки и навсегда вписавших имя автора в историю кинематографа.
"Карты, деньги, два ствола" (1998)
Рейтинг IMDb – 8,1
Четверо друзей из лондонского Ист-Энда скидываются по сто тысяч фунтов, чтобы усадить одного из них за карточный стол к криминальному авторитету. Однако игра оказывается мошеннической, и парни остаются с долгом в полмиллиона и неделей на то, чтобы спасти свои жизни. Они решают ограбить соседнюю банду наркоторговцев и еще не знают, что настоящие приключения только начинаются.
"Карты, деньги, два ствола": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят дерзкий черный юмор, бешеный темп и изобретательный монтаж. В то же время отдельные рецензенты критикуют дебютную работу режиссера за чрезмерную жестокость.
"Большой куш" (2000)
Рейтинг IMDb – 8,2
Мелкий промоутер подпольного бокса Турок оказывается в смертельной ловушке. Его новый боец, непредсказуемый цыган Микки, побеждает своего соперника вместо договоренного поражения. Теперь над парнями нависает гнев жестокого гангстера Цегли. В то же время Лондон охватывает настоящая лихорадка из-за гигантского украденного бриллианта весом 86 карат. За драгоценностью гонятся грабители, наемники и безумные мафиози, а все эти криминальные пути неизбежно пересекаются в безумном хаосе.
"Большой куш": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают меткие ироничные диалоги, режиссуру и актерскую игру Брэда Питта. Впрочем, часть обозревателей сетует на преобладание формы над содержанием и некоторую эмоциональную поверхностность повествования.
"Джентльмены" (2019)
Рейтинг IMDb – 7,8
Американский эмигрант Микки Пирсон создал в Великобритании прибыльную империю по выращиванию марихуаны. Для этого он использует поместья обедневших аристократов. Когда Микки решает уйти из дела и продать бизнес богатому инвестору, криминальный мир Лондона начинает настоящую войну за его наследство.
"Джентльмены": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики восторженно встретили возвращение Ричи к фирменному бандитскому стилю. Они отметили блестящий актерский ансамбль и остроумную сатиру на британские классовые барьеры. Однако некоторые обозреватели считают сценарий старомодным.
"Переводчик" (2023)
Рейтинг IMDb – 7,5
Во время операции в Афганистане отряд сержанта Джона Кинли попадает в засаду талибов. Единственный, кто выжил вместе с командиром, – местный переводчик Ахмед, который рискует жизнью и на своих плечах протаскивает раненого американца через вражескую территорию. Вернувшись домой и узнав, что правительство бросило семью спасителя на произвол судьбы, сержант отправляется обратно в ад.
"Переводчик": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes картину похвалили за зрелый драматизм, напряженные боевые сцены и мощный дуэт Джейка Джилленгола и Дара Салима. Некоторые обозреватели также отметили предсказуемость голливудских клише в финале.
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