З нагоди дня народження культового режисера 24 Канал підготував добірку його найпотужніших робіт із найвищими глядацькими оцінками, які назавжди вписали ім'я автора в історію кінематографа.

"Карти, гроші, два стволи" (1998)

Рейтинг IMDb – 8,1

Четверо друзів із лондонського Іст-Енду скидаються по сто тисяч фунтів, аби посадити одного з них за картярський стіл до кримінального авторитета. Однак гра виявляється шахрайською, і хлопці опиняються з півмільйонним боргом та тижнем на порятунок власних пальців. Вони вирішують пограбувати сусідню банду наркоторговців і ще не знають, що справжні пригоди тільки починаються.

"Карти, гроші, два стволи": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять зухвалий чорний гумор, шалений темп і винахідливий монтаж. Водночас окремі рецензенти критикують дебютну роботу режисера за надмірну жорстокість.

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"Великий куш" (2000)

Рейтинг IMDb – 8,2

Дрібний промоутер підпільного боксу Турок опиняється у смертельній пастці. Його новий боєць, непередбачуваний ром Міккі, перемагає свого суперника замість домовленої поразки. Тепер над хлопцями нависає лють жорстокого гангстера Цегли. Водночас Лондон охоплює справжня лихоманка через велетенський крадений діамант на 86 каратів. За коштовністю ганяються грабіжники, найманці та божевільні мафіозі, а всі ці кримінальні стежки неминуче перетинаються в шаленому хаосі.

"Великий куш": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають влучні іронічні діалоги, режисуру та акторську гру Бреда Пітта. Втім, частина оглядачів нарікає на переважання форми над змістом і певну емоційну поверховість оповіді.

"Джентльмени" (2019)

Рейтинг IMDb – 7,8

Американський емігрант Міккі Пірсон створив у Британії прибуткову імперію з вирощування марихуани. Для цього він використовує маєтки збіднілих аристократів. Коли Міккі вирішує відійти від справ і продати бізнес багатому інвестору, кримінальний світ Лондона починає справжню війну за його спадок.

"Джентльмени": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики захоплено зустріли повернення Річі до фірмового бандитського стилю. Вони відзначили блискучий акторський ансамбль та дотепну сатиру на британські класові бар'єри. Однак деякі оглядачі вважають сценарій старомодним.

"Перекладач" (2023)

Рейтинг IMDb – 7,5

Під час операції в Афганістані загін сержанта Джона Кінлі потрапляє в засідку талібів. Єдиний, хто вижив разом із командиром – місцевий перекладач Ахмед, який ризикує життям і на своїх плечах протягує пораненого американця через ворожу територію. Повернувшись додому й дізнавшись, що уряд покинув сім'ю рятівника напризволяще, сержант вирушає назад у пекло.

"Перекладач": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes стрічку похвалили за зрілий драматизм, напружені бойові сцени та потужний дует Джейка Джилленгола й Дара Саліма. Окремі оглядачі також вказали на передбачуваність голлівудських кліше у фіналі.

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