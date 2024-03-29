Подборка на выходные: 5 крутых фильмов, от которых невозможно оторваться

Провести выходные за кинолентами – всегда хорошая идея. Накануне долгожданного отдыха предлагаем подборку высокорейтинговых фильмов, от которых невозможно оторваться.

В этих лентах исследуют темы женской силы, самоопределения, борьбы за права и признание. Некоторые из них ставят под сомнение традиционные представления о гендерных ролях, показывая женщин как независимых, сложных личностей. Кино 24 предлагает к просмотру сразу несколько увлекательных фильмов.

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"Три билборда за пределами Эббинга, Миссури", 2017

Рейтинг IMDb: 8,1

Жанр: драма

Где посмотреть: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фильмы

В маленьком провинциальном городке произошло ужасное событие: молодую женщину изнасиловали и жестоко убили. Несмотря на все, расследование затягивается, что приводит к противостоянию между матерью, стремящейся к правосудию, и местным полицейским отделом.

"Три билборда за пределами Эббинга, Миссури": смотрите онлайн трейлер фильма

"Затерянная", 2014

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Рейтинг IMDb: 8,1

Жанр: драма, триллер

Где посмотреть: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фильмы, Amazon Prime Video

То, что случается за закрытыми дверями в каждой семье – является загадкой для всего мира. Однако, когда внутри происходит преступление, все то, что было скрыто, выходит на свет. Именно это и произошло с супругами Данн.

"Затерянная": смотрите онлайн трейлер фильма

"Служанка", 2016

Рейтинг IMDb: 8,1

Жанр: триллер

Где смотреть: Apple TV, Megogo

Сюжет фильма разворачивается в оккупированной японцами Корее, где мошенник предлагает объединить усилия молодой девушке, чтобы получить хороший заработок. Нужно лишь, чтобы она стала служанкой состоятельной японки.

"Служанка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Амели", 2001

Рейтинг IMDb: 8,3

Жанр: романтическая комедия

Где смотреть: Apple TV, Megogo

Главная героиня живет в собственном мире, где каждый день наполнен любимыми занятиями и вещами. Однако найденная небольшая коробка с детскими вещами внезапно меняет ее обычный порядок вещей.

"Амели": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прислуга", 2011

Рейтинг IMDb: 8,1

Жанр: драма

Где смотреть: Apple TV, Megogo, Google Play Фильмы

Главная героиня не только стремится бросить вызов всему миру, но и хочет изменить его. Но впереди ее ждут потеря близких подруг и непонимание окружения, чтобы изменить общество, которое несмотря на отмену сегрегации продолжает дискриминировать темнокожих.

"Прислуга": смотрите онлайн трейлер фильма