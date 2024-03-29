В этих лентах исследуют темы женской силы, самоопределения, борьбы за права и признание. Некоторые из них ставят под сомнение традиционные представления о гендерных ролях, показывая женщин как независимых, сложных личностей. Кино 24 предлагает к просмотру сразу несколько увлекательных фильмов.
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"Три билборда за пределами Эббинга, Миссури", 2017
Рейтинг IMDb: 8,1
Жанр: драма
Где посмотреть: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фильмы
В маленьком провинциальном городке произошло ужасное событие: молодую женщину изнасиловали и жестоко убили. Несмотря на все, расследование затягивается, что приводит к противостоянию между матерью, стремящейся к правосудию, и местным полицейским отделом.
"Три билборда за пределами Эббинга, Миссури": смотрите онлайн трейлер фильма
"Затерянная", 2014
Рейтинг IMDb: 8,1
Жанр: драма, триллер
Где посмотреть: Apple TV, Megogo, YouTube, Google Play Фильмы, Amazon Prime Video
То, что случается за закрытыми дверями в каждой семье – является загадкой для всего мира. Однако, когда внутри происходит преступление, все то, что было скрыто, выходит на свет. Именно это и произошло с супругами Данн.
"Затерянная": смотрите онлайн трейлер фильма
"Служанка", 2016
Рейтинг IMDb: 8,1
Жанр: триллер
Где смотреть: Apple TV, Megogo
Сюжет фильма разворачивается в оккупированной японцами Корее, где мошенник предлагает объединить усилия молодой девушке, чтобы получить хороший заработок. Нужно лишь, чтобы она стала служанкой состоятельной японки.
"Служанка": смотрите онлайн трейлер фильма
"Амели", 2001
Рейтинг IMDb: 8,3
Жанр: романтическая комедия
Где смотреть: Apple TV, Megogo
Главная героиня живет в собственном мире, где каждый день наполнен любимыми занятиями и вещами. Однако найденная небольшая коробка с детскими вещами внезапно меняет ее обычный порядок вещей.
"Амели": смотрите онлайн трейлер фильма
"Прислуга", 2011
Рейтинг IMDb: 8,1
Жанр: драма
Где смотреть: Apple TV, Megogo, Google Play Фильмы
Главная героиня не только стремится бросить вызов всему миру, но и хочет изменить его. Но впереди ее ждут потеря близких подруг и непонимание окружения, чтобы изменить общество, которое несмотря на отмену сегрегации продолжает дискриминировать темнокожих.
"Прислуга": смотрите онлайн трейлер фильма