Колдуны, демоны и призраки: 4 корейских мистических дорамы, которые покорили мир

Корейские сериалы уже давно покорили зрителей увлекательными историями о магах, призраках и бессмертных существах. Если вы ищете интересную дораму на вечер, то наша редакция собрала подборку популярных мистических дорам, которые точно не дадут вам заскучать у экрана.

Узнайте больше о лучших мистических дорамах с высоким рейтингом, которые вы сможете посмотреть на одном дыхании от первой до последней серии – в материале 24 Канала.

"Алхимия душ"

Рейтинг IMDb – 8,7

События дорамы разворачиваются в вымышленной стране Техо, где молодые маги управляют небесной энергией и опасаются опасной запретной магии. Смертоносная воительница Нак Су переносит свой дух в хрупкое тело слепой служанки Му Док, чтобы спастись от неминуемой гибели. Теперь она становится тайной наставницей благородного, но лишенного магических сил наследника Чан Ука. Вместе герои противостоят дворцовым заговорам и пытаются преодолеть смертельные ловушки древнего проклятия.

"Алхимия душ": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели восхищаются динамичным развитием событий, великолепным актерским составом и изысканными нарядами персонажей. Эксперты отмечают, что картина стала образцовым фэнтезийным проектом, мастерски сочетающим восточные боевые искусства с глубокой эмоциональной драмой.

"Мой демон"

Рейтинг IMDb – 7,7

Безжалостный демон Чон Гу Вон веками заключает соблазнительные контракты со смертными людьми. Он взимает их души в обмен на исполнение заветных желаний. Однако жизнь главного героя неожиданно меняется после встречи с наследницей бизнес-империи До До Хи. Во время загадочного нападения силы демона и его священная татуировка внезапно переходят к девушке. Ради собственного спасения бессмертный вынужден заключить с ней фиктивный брак и стать ее личным охранником.

"Мой демон": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: на платформе Filmistani критики отмечают исключительную визуальную эстетику сериала и удивительную экранную химию главных актеров. Эксперты отмечают, что сериал привлекает удачным балансом между напряженным сверхъестественным триллером и остроумным юмором.

"Отель Дель Луна"

Рейтинг IMDb – 8,2

В самом сердце Сеула работает удивительный отель, невидимый для обычных прохожих, где останавливаются души умерших перед путешествием в загробный мир. Заведением уже тысячу лет управляет капризная Ман Воль, наказанная древними богами за давний кровавый грех. Из-за давнего обещания отца должность живого менеджера отеля занимает образованный и педантичный юноша Чхан Сон. Парень помогает призракам завершить земные дела и постепенно раскрывает трагическое прошлое своей загадочной хозяйки.

"Отель Дель Луна": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: на обзорном ресурсе MyDramaList эксперты отмечают непревзойденную актерскую игру певицы IU, безупречный саундтрек и сказочную работу художников по костюмам. Рецензенты считают проект эмоционально зрелой философской притчей о прощении и ценности каждого прожитого мгновения.

"Токкеби"

Рейтинг IMDb – 8,5

Несокрушимый генерал Ким Шин из-за проклятия богов становится бессмертным демоном Токкеби с невидимым мечом в груди. На протяжении девяти веков он бродит по земле и ждет свою избранницу среди смертных – единственную, кто способен вытащить клинок и подарить ему долгожданный вечный покой. Судьба сводит его с жизнерадостной школьницей Чи Ин Тхак, которая видит духов и знает тайну его спасения.

"Токкеби": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: в рецензиях на портале Prime Video кинокритики хвалят операторскую работу и актерский дуэт Кон Ю и Ли Дон Ука. Обозреватели отмечают, что сериал установил недостижимую планку качества для жанра мистической драмы.

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