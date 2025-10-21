Немало корейских дорам уже заполонили стриминговые сервисы, а некоторые стали очень популярными. Кино 24 расскажет об интересных сериалах, которые действительно стоят просмотра.
"Любовь приходит с неба"
Владелица крупной модной компании Юн Се Ри однажды попадает в ужасный ураган и оказывается на территории Северной Кореи. Девушка ищет попытки вернуться домой, а на помощь ей приходит капитан патруля Ри Джун Хек.
После нескольких испытаний ей все-таки удается вернуться домой. Но и здесь Юн Се Ри ждут неожиданности.
"Любовь приходит с неба": смотрите трейлер онлайн
"Сияющий арбузик"
Сериал рассказывает о мальчике-старшекласснике, родители которого имеют недостатки слуха. Ин Гьоль скрывает от папы и мамы, что имеет большой талант к музыке и мечтает стать рэпером. Он объединяется со своими друзьями и создает группу, на которую ждут различные испытания и тернистый путь к успеху.
"Сияющий арбузик": смотрите трейлер онлайн
"Мы все мертвы"
События сериала ужасов происходят в средней школе, что становится нулевой точкой для вспышки зомби-вируса, который превращает человека всего за несколько минут после попадания в организм. Зараженные хотят вырваться из школы, чтобы заполонить город.
Тем временем те, кто выжили, заперлись в аудитории, чтобы избежать контактов с чудовищами, которыми стали их одноклассники.
"Мы все мертвы": смотрите трейлер онлайн