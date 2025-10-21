Чимало корейських дорам вже заполонили стримінгові сервіси, а деякі стали дуже популярними. Кіно 24 розповість про цікаві серіали, які справді варті перегляду.

"Незаплановане кохання"

Власниця великої модної компанії Юн Се Рі одного разу потрапляє у жахливий ураган та опиняється на території Північної Кореї. Дівчина шукає спроби повернутися додому, а на допомогу їй приходить капітан патруля Рі Джун Хек.

Після кількох випробувань їй все-таки вдається повернутися додому. Але й тут на Юн Се Рі чекають несподіванки.

"Сяючий кавунчик"

Серіал розповідає про хлопчика-старшокласника, батьки якого мають вади слуху. Ін Гьоль приховує від тата й мами, що має неабиякий хист до музики й мріє стати репером. Він об'єднується зі своїми друзями та створює гурт, на якого чекають різноманітні випробування та тернистий шлях до успіху.

"Усі ми мертві"

Події серіалу жахів відбуваються у середній школі, що стає нульовою точкою для спалаху зомбі-вірусу, який перетворює людину всього за кілька хвилин після потрапляння в організм. Заражені хочуть вирватись зі школи, щоб заполонити місто.

Тим часом ті, хто вижили, замкнулися в аудиторії, щоб уникнути контактів з чудовиськами, якими стали їхні однокласники.

