Кино Подборки кино Для ленивых выходных: 5 уютных сериалов Netflix, которые снимают любой стресс
23 июля, 15:49
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Для ленивых выходных: 5 уютных сериалов Netflix, которые снимают любой стресс

Влада Пономарева

Когда за окном серая погода или просто хочется отдохнуть от повседневной суеты, нет ничего лучше, чем остаться дома. Все, что вам понадобится – это чашка горячего чая, мягкий плед и подходящий сериал, который погрузит вас в атмосферу уюта и спокойствия.

24 Канал собрал для вас идеальные сериалы для ленивых выходных, которые согреют не хуже одеяла. Выбирайте сериал из списка и наслаждайтесь просмотром.

"Виргин-Ривер"

Рейтинг IMDb: 7,4

Стремясь сбежать от болезненных воспоминаний, медсестра Мел покидает шумный Лос-Анджелес и переезжает в тихий горный городок Виргин-Ривер. Однако спокойная жизнь героини начинается с сплошных разочарований. Так, вместо обещанного уютного коттеджа ее ждет заброшенная и полуразрушенная хижина, а местный врач совершенно не рад новой коллеге. Все меняется, когда Мел знакомится с владельцем местного бара и бывшим морпехом Джеком, который искренне пытается помочь ей обустроиться.

"Виргин-Ривер": смотрите трейлер сериала онлайн

"Джинни и Джорджия"

Рейтинг IMDb: 7,5

Джорджия привыкла постоянно переезжать, но на этот раз она покупает дом в уютном пригороде Бостона, чтобы наконец подарить детям стабильность. На новом месте ее 15-летняя дочь Джинни впервые обретает настоящих друзей и переживает первую любовь, хотя ей по-прежнему трудно найти общий язык с матерью. В то же время за беззаботной улыбкой Джорджии скрываются мрачные тайны прошлого, которые быстро настигают семью в новом городе.

"Джинни и Джорджия": смотрите трейлер сериала онлайн

"Сладкие магнолии"

Рейтинг IMDb: 7,3

В центре сюжета – три подруги детства из маленького городка Серенити, которые решают поддержать друг друга в трудный период и открывают совместный SPA-салон. В этот момент жизнь каждой из них трещит по швам: Мэдди переживает мучительный развод после измены мужа, Хелен ищет настоящую любовь, а Дана Сью пытается удержать свой ресторан. Каждую неделю женщины собираются вместе за коктейлями, где откровенно делятся своей болью, смеются и находят силы двигаться дальше.

"Сладкие магнолии": смотрите трейлер сериала онлайн

"Трепет сердца"

Рейтинг IMDb: 8,5

Застенчивый и чувствительный парень по имени Чарли учится в британской школе. Он пытается просто спокойно пережить каждый учебный день. Однако его жизнь меняется, когда за одну парту с ним сажают звезду школьной команды по регби – доброжелательного и популярного Ника.

"Трепет сердца": смотрите трейлер сериала онлайн

"Девочки Гилмор"

Рейтинг IMDb: 8,2

В уютном и немного странном городке Старс-Холлоу 32-летняя Лорелай в одиночку воспитывает свою 16-летнюю дочь Рори. Поскольку разница в возрасте между ними совсем небольшая, они общаются как самые близкие подруги. Их спокойная жизнь вращается вокруг местных праздников, проказ соседок и первых влюбленностей Рори, но настоящие испытания начинаются тогда, когда девушке предстоит поступать в престижную школу. Чтобы оплатить обучение, Лорелай вынуждена обратиться за помощью к своим состоятельным и слишком консервативным родителям.

"Девочки Гилмор": смотрите трейлер сериала онлайн

Напомним, что Netflix назвал самые популярные сериалы 2026 года.

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