Для ленивых выходных: 5 уютных сериалов Netflix, которые снимают любой стресс

Когда за окном серая погода или просто хочется отдохнуть от повседневной суеты, нет ничего лучше, чем остаться дома. Все, что вам понадобится – это чашка горячего чая, мягкий плед и подходящий сериал, который погрузит вас в атмосферу уюта и спокойствия.

24 Канал собрал для вас идеальные сериалы для ленивых выходных, которые согреют не хуже одеяла. Выбирайте сериал из списка и наслаждайтесь просмотром.

"Виргин-Ривер"

Рейтинг IMDb: 7,4

Стремясь сбежать от болезненных воспоминаний, медсестра Мел покидает шумный Лос-Анджелес и переезжает в тихий горный городок Виргин-Ривер. Однако спокойная жизнь героини начинается с сплошных разочарований. Так, вместо обещанного уютного коттеджа ее ждет заброшенная и полуразрушенная хижина, а местный врач совершенно не рад новой коллеге. Все меняется, когда Мел знакомится с владельцем местного бара и бывшим морпехом Джеком, который искренне пытается помочь ей обустроиться.

"Виргин-Ривер": смотрите трейлер сериала онлайн

"Джинни и Джорджия"

Рейтинг IMDb: 7,5

Джорджия привыкла постоянно переезжать, но на этот раз она покупает дом в уютном пригороде Бостона, чтобы наконец подарить детям стабильность. На новом месте ее 15-летняя дочь Джинни впервые обретает настоящих друзей и переживает первую любовь, хотя ей по-прежнему трудно найти общий язык с матерью. В то же время за беззаботной улыбкой Джорджии скрываются мрачные тайны прошлого, которые быстро настигают семью в новом городе.

"Джинни и Джорджия": смотрите трейлер сериала онлайн

"Сладкие магнолии"

Рейтинг IMDb: 7,3

В центре сюжета – три подруги детства из маленького городка Серенити, которые решают поддержать друг друга в трудный период и открывают совместный SPA-салон. В этот момент жизнь каждой из них трещит по швам: Мэдди переживает мучительный развод после измены мужа, Хелен ищет настоящую любовь, а Дана Сью пытается удержать свой ресторан. Каждую неделю женщины собираются вместе за коктейлями, где откровенно делятся своей болью, смеются и находят силы двигаться дальше.

"Сладкие магнолии": смотрите трейлер сериала онлайн

"Трепет сердца"

Рейтинг IMDb: 8,5

Застенчивый и чувствительный парень по имени Чарли учится в британской школе. Он пытается просто спокойно пережить каждый учебный день. Однако его жизнь меняется, когда за одну парту с ним сажают звезду школьной команды по регби – доброжелательного и популярного Ника.

"Трепет сердца": смотрите трейлер сериала онлайн

"Девочки Гилмор"

Рейтинг IMDb: 8,2

В уютном и немного странном городке Старс-Холлоу 32-летняя Лорелай в одиночку воспитывает свою 16-летнюю дочь Рори. Поскольку разница в возрасте между ними совсем небольшая, они общаются как самые близкие подруги. Их спокойная жизнь вращается вокруг местных праздников, проказ соседок и первых влюбленностей Рори, но настоящие испытания начинаются тогда, когда девушке предстоит поступать в престижную школу. Чтобы оплатить обучение, Лорелай вынуждена обратиться за помощью к своим состоятельным и слишком консервативным родителям.

"Девочки Гилмор": смотрите трейлер сериала онлайн

Напомним, что Netflix назвал самые популярные сериалы 2026 года.