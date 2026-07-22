24 Канал со ссылкой на itc рассказывает, какие проекты стали абсолютными хитами платформы Netflix.

"Машина войны" стала главным хитом года



Фильм "Машина войны" стал самым популярным на Netflix / Фото Netflix



Первое место занял фантастический боевик "Машина войны" с Аланом Ричсоном. Лента, выпущенная в марте, собрала 147 миллионов просмотров и возглавила рейтинги более чем в 90 странах.

Интересно, что критики встретили фильм довольно сдержанно. На Rotten Tomatoes у него 66%, однако зрителей это явно не остановило. Более того, Netflix уже официально работает над продолжением.

Что еще в топе

Второе место занял триллер "Срыв" с 136 миллионами просмотров, а третье – анимационный фильм "В чужой шкуре", который посмотрели 131 миллион раз.

В десятку также вошли "Кейпоп: Охотники на демонов", "Хищник на вершине" с Шарлиз Терон, "Яростное нападение", документальный фильм "Автокатастрофа: Дело Маккензи Шириллы", "Люди, которых мы встречаем в отпуске", "Острые козырьки: Бессмертный" и "Офисный роман".

А что смотрели из сериалов

Самым популярным сериалом первой половины года стал детектив "Его и ее" с 104 миллионами просмотров. Даже четвертый сезон "Бриджертонов" на этот раз остался вторым, собрав 100 миллионов просмотров.

В пятерку также вошли "Я тебя найду", финальный сезон "Странных чудес" и сериал "Беги".

Похоже, в 2026 году зрители снова сделали ставку на напряженные сюжеты, боевики и детективы. А оценки критиков, как показывает история с "Машиной войны", далеко не всегда решают судьбу хита.

Ну и не пропустите эти популярные сериалы от Netflix.