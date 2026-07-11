Если же хочется сериала, который реально можно посмотреть за один день, 24 Канал собрал классные сериалы от Netflix, которые увлекают не хуже многосезонных хитов.

"В ее глазах"

6 серий

IMDb: 7,2

Луиза случайно оказывается в очень странном любовном треугольнике: заводит роман с боссом и одновременно становится подругой его жены. С каждой серией она узнает все больше семейных тайн, а история постепенно превращается из мелодрамы в психологический триллер.



"В ее глазах": смотреть трейлер

"Архив 81"

6 серий

IMDb 8,1

Старые видеокассеты, загадочный культ и странные события, которые все больше стирают грань между прошлым и настоящим. Идеальный выбор для тех, кто любит мистику и сюжеты, где после каждой серии вопросов только становится больше.



"Архив 81": смотреть трейлер

"Любое дитя"

6 серий

IMDb: 7,3

История начинается как очередной триллер о похищении. Но Netflix быстро дает понять: все гораздо сложнее. Побег женщины после 13 лет плена запускает цепь событий, где каждая серия переворачивает предыдущую. Именно тот случай, когда финал вряд ли удастся угадать.



"Любое дитя": смотреть трейлер

"Падение дома Ашеров"

6 серий

IMDb 7,9

Если семейные ужины у вас проходят спокойно, просто посмотрите этот сериал. Семья влиятельных магнатов начинает терять своих наследников одного за другим, а каждая новая серия лишь добавляет жутких деталей.



"Падение дома Ашеров": смотреть трейлер

"Кликбейт"

6 серий

IMDb 7,2

Один вирусный ролик переворачивает жизнь целой семьи. Исчезновения, тайны и сюжетные повороты заставляют усомниться буквально в каждом персонаже. Именно тот случай, когда финал вряд ли удастся угадать.



"Кликбейт": смотреть трейлер

Если выходные хочется провести дома, эти сериалы легко "закончить" за день. Правда, есть один нюанс: план "лягу спать после еще одной серии" снова, скорее всего, не сработает.

Ну и не пропустите эти фильмы на вечер, которые затягивают с первой минуты.