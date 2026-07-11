Если же хочется сериала, который реально можно посмотреть за один день, 24 Канал собрал классные сериалы от Netflix, которые увлекают не хуже многосезонных хитов.
"В ее глазах"
6 серий
IMDb: 7,2
Луиза случайно оказывается в очень странном любовном треугольнике: заводит роман с боссом и одновременно становится подругой его жены. С каждой серией она узнает все больше семейных тайн, а история постепенно превращается из мелодрамы в психологический триллер.
"В ее глазах": смотреть трейлер
"Архив 81"
6 серий
IMDb 8,1
Старые видеокассеты, загадочный культ и странные события, которые все больше стирают грань между прошлым и настоящим. Идеальный выбор для тех, кто любит мистику и сюжеты, где после каждой серии вопросов только становится больше.
"Архив 81": смотреть трейлер
"Любое дитя"
6 серий
IMDb: 7,3
История начинается как очередной триллер о похищении. Но Netflix быстро дает понять: все гораздо сложнее. Побег женщины после 13 лет плена запускает цепь событий, где каждая серия переворачивает предыдущую. Именно тот случай, когда финал вряд ли удастся угадать.
"Любое дитя": смотреть трейлер
"Падение дома Ашеров"
6 серий
IMDb 7,9
Если семейные ужины у вас проходят спокойно, просто посмотрите этот сериал. Семья влиятельных магнатов начинает терять своих наследников одного за другим, а каждая новая серия лишь добавляет жутких деталей.
"Падение дома Ашеров": смотреть трейлер
"Кликбейт"
6 серий
IMDb 7,2
Один вирусный ролик переворачивает жизнь целой семьи. Исчезновения, тайны и сюжетные повороты заставляют усомниться буквально в каждом персонаже. Именно тот случай, когда финал вряд ли удастся угадать.
"Кликбейт": смотреть трейлер
Если выходные хочется провести дома, эти сериалы легко "закончить" за день. Правда, есть один нюанс: план "лягу спать после еще одной серии" снова, скорее всего, не сработает.
Ну и не пропустите эти фильмы на вечер, которые затягивают с первой минуты.