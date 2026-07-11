Якщо ж хочеться історії, яку реально можна подивитися за один день, 24 Канал зібрав класні серіали від Netflix, які затягують не гірше за багатосезонні хіти.
"В її очах"
6 серій
IMDb: 7,2
Луїза випадково опиняється в дуже дивному любовному трикутнику: заводить роман із босом і водночас стає подругою його дружини. З кожною серією вона дізнається дедалі більше сімейних таємниць, а історія поступово перетворюється з мелодрами на психологічний трилер.
"В її очах": дивитись трейлер
"Архів 81"
6 серій
IMDb 8,1
Старі відеокасети, загадковий культ і дивні події, які дедалі більше стирають межу між минулим і теперішнім. Ідеальний вибір для тих, хто любить містику й сюжети, де після кожної серії запитань лише більшає.
"Архів 81": дивитись трейлер
"Любе дитя"
6 серій
IMDb: 7,3
Історія починається як черговий трилер про викрадення. Але Netflix швидко дає зрозуміти: усе значно складніше. Втеча жінки після 13 років полону запускає ланцюг подій, де кожна серія перевертає попередню. Саме той випадок, коли фінал навряд чи вгадаєте.
"Любе дитя": дивитись трейлер
"Падіння дому Ашерів"
6 серій
IMDb 7,9
Якщо сімейні вечері у вас проходять спокійно, просто подивіться цей серіал. Родина впливових магнатів починає втрачати своїх спадкоємців одного за одним, а кожна нова серія лише додає моторошних деталей.
"Падіння дому Ашерів": дивитись трейлер
"Клікбейт"
6 серій
IMDb 7,2
Один вірусний ролик перевертає життя цілої родини. Зникнення, таємниці й сюжетні повороти змушують сумніватися буквально в кожному персонажі. Саме той випадок, коли фінал навряд чи вгадаєте.
"Клікбейт": дивитись трейлер
Якщо вихідні хочеться провести вдома, ці серіали легко "закриваються" за день. Щоправда, є один нюанс: план "ляжу спати після ще однієї серії" знову, найімовірніше, не спрацює.
Ну і не пропустіть ці фільми на вечір, що затягують з першої хвилини.