Їх обговорювали мільйони глядачів по всьому світу, а популярність окремих проєктів не згасає й досі. У матеріалі 24 Каналу детальніше розповідаємо про кожен із них, щоб ви могли обрати для свого вечора справді особливий серіал.
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"Гра в кальмара"
Це вже легендарний південнокорейський серіал, перший сезон якого вийшов у 2021 році. Загалом проєкт виходив до 2025 року та налічує три сезони. За цей час він здобув чимало престижних нагород і номінацій, серед яких "Золотий глобус", Еммі, Премія Гільдії кіноакторів, Вибір критиків, "Незалежний дух" та багато інших.
"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер серіалуНе пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Сюжет розгортається навколо сотень людей, які через фінансові труднощі погоджуються взяти участь у, на перший погляд, звичайних дитячих іграх. Однак дуже швидко вони розуміють, що кожне випробування – це смертельна гра на виживання. На переможця чекає величезний грошовий приз, але вижити зможе лише один.
"Дивні дива"
Мабуть, немає людини, яка б не чула про серіал "Дивні дива". Цей американський науково-фантастичний хіт, створений братами Даффер, виходив із 2016 до 2025 року. Він майстерно поєднав у собі фантастику, жахи, драму, фентезі, детектив і трилер.
"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер серіалу
Події розгортаються після загадкового зникнення 12-річного хлопчика у штаті Індіана. Його мати не припиняє пошуків сина, однак звернення до поліції лише відкриває низку моторошних таємниць. Тим часом друзі хлопця вирушають на його пошуки й зустрічають у лісі загадкову дівчинку, яка знає про Вілла Байєрса значно більше, ніж здається на перший погляд.
"Паперовий будинок"
Цей іспанський кримінально-драматичний серіал, створений Алексом Піною, виходив із 2017 до 2021 року. Його сюжет розгортається навколо найбільшого пограбування в історії, яке ретельно планує загадковий Професор разом зі своєю командою.
"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу
Серіал вдало поєднав у собі бойовик, кримінал, драму, детектив і трилер – усе, що так цінують прихильники напружених історій. Проєкт налічує п'ять сезонів, кожен із яких отримав високі оцінки глядачів і критиків.
Після приголомшливого успіху серіал отримав кілька спін-офів та адаптацій. Захопливий сюжет, постійна інтрига, динамічний розвиток подій і сильна акторська гра не дозволяють відірватися від екрана до самого фіналу.