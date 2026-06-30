Их обсуждали миллионы зрителей по всему миру, а популярность отдельных проектов не угасает и по сей день. В материале 24 Канала мы подробнее рассказываем о каждом из них, чтобы вы могли выбрать для своего вечера по-настоящему особенный сериал.

Смотрите также 4 блестящих фильма на Netflix, которые поднимут настроение прямо сейчас

"Игра в кальмара"

Это уже легендарный южнокорейский сериал, первый сезон которого вышел в 2021 году. В общей сложности проект выходил до 2025 года и насчитывает три сезона. За это время он завоевал немало престижных наград и номинаций, среди которых "Золотой глобус", "Эмми", премия Гильдии киноактеров, "Выбор критиков", "Независимый дух" и многие другие.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер сериала

Сюжет разворачивается вокруг сотен людей, которые из-за финансовых трудностей соглашаются принять участие в, на первый взгляд, обычных детских играх. Однако очень быстро они понимают, что каждое испытание – это смертельная игра на выживание. Победителя ждет огромный денежный приз, но выжить сможет только один.

"Странные чудеса"

Пожалуй, нет человека, который бы не слышал о сериале "Странные чудеса". Этот американский научно-фантастический хит, созданный братьями Даффер, выходил с 2016 по 2025 год. Он мастерски соединил в себе фантастику, ужасы, драму, фэнтези, детектив и триллер.

"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер сериала

События разворачиваются после загадочного исчезновения 12-летнего мальчика в штате Индиана. Его мать не прекращает поиски сына, однако обращение в полицию лишь открывает целую череду жутких тайн. Тем временем друзья мальчика отправляются на его поиски и встречают в лесу загадочную девочку, которая знает о Вилле Байерсе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

"Бумажный дом"

Этот испанский криминально-драматический сериал, созданный Алексом Пиной, выходил с 2017 по 2021 год. Его сюжет разворачивается вокруг крупнейшего ограбления в истории, которое тщательно планирует загадочный Профессор вместе со своей командой.

"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал удачно соединил в себе боевик, криминал, драму, детектив и триллер – все, что так ценят поклонники напряженных историй. Проект насчитывает пять сезонов, каждый из которых получил высокие оценки зрителей и критиков.

После ошеломляющего успеха сериал получил несколько спин-оффов и адаптаций. Увлекательный сюжет, постоянная интрига, динамичное развитие событий и сильная актерская игра не позволяют оторваться от экрана до самого финала.