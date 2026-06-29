Ведь сейчас – идеальное время для перезагрузки. В материале 24 Канала мы подготовили для вас 4 фильма на Netflix, которые поднимут настроение прямо сейчас.

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"Сообщение для Изабеллы"

Это самый популярный фильм на Netflix среди украинских зрителей сегодня, который уже успел полюбиться многим. Это американская комедийная мелодрама, рассказывающая историю девушки, которая была очень близка со своей сестрой. Но после тяжелой болезни сестра умирает.

"Сообщение для Изабеллы": смотрите онлайн трейлер фильма

Героиня мучительно переживает утрату и продолжает отправлять покойной голосовые сообщения. Однако из-за технической ошибки они попадают к случайному мужчине.

Премьера фильма состоялась 19 июня 2026 года. Главные роли исполнили Зои Дойч и Ники Робинсон.

"Офисный роман"

"Офисный роман" – американская романтическая комедия, вышедшая на экраны 5 июня 2026 года. В центре сюжета – служебный роман. Самое интересное, что главная героиня сама ввела правило не заводить отношений с коллегами.

"Офисный роман": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако всё меняется, когда она влюбляется в своего сотрудника. Теперь ей придётся бороться с собственными чувствами, хотя сделать это совсем непросто, когда в соседнем кабинете работает такой привлекательный мужчина.

"Сначала дамы"

Это еще одна комедия, которая пришлась по душе украинским зрителям. История рассказывает о харизматичном ловеласе, привыкшем к беззаботной жизни, деньгам, славе и мимолетным романам. Но однажды он оказывается в мире, где главную роль играют женщины. Для мужчины, который всегда был уверен в собственном превосходстве, это становится настоящим испытанием.

"Сначала дамы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Wicked: Волшебница"

Это американский музыкальный фэнтезийный фильм, в котором одну из главных ролей исполнила Ариана Гранде. Картина получила немало престижных наград, в том числе две премии Оскар – за лучший дизайн костюмов и работу художника-постановщика.

"Wicked: Волшебница": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается вокруг Эльфабы и Глинды. Это история дружбы, соперничества, любви, магии и удивительного мира страны Оз.