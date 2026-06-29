Адже це ідеальний час для перезавантаження. У матеріалі 24 Каналу ми підготували для вас добірку фільмів на Netflix, які піднімуть настрій прямо зараз.

Рекомендуємо Не дивіться ці серіали, якщо у вас слабкі нерви: 3 моторошні історії на Netflix

"Повідомлення до Ізабелі"

Це найпопулярніший фільм на Netflix серед українських глядачів сьогодні, який уже встиг полюбитися багатьом. Це американська комедійна мелодрама, що розповідає історію дівчини, яка була надзвичайно близькою зі своєю сестрою. Та після важкої хвороби сестра помирає.

"Повідомлення до Ізабелі": дивіться онлайн трейлер фільму

Героїня болісно переживає втрату й продовжує надсилати покійній голосові повідомлення. Однак через технічну помилку вони потрапляють до випадкового чоловіка.

Прем'єра фільму відбулася 19 червня 2026 року. Головні ролі виконали Зої Дойч та Нікі Робінсон.

"Офісний роман"

"Офісний роман" – американська романтична комедія, що вийшла на екрани 5 червня 2026 року. У центрі сюжету – службовий роман. Найцікавіше те, що головна героїня сама запровадила правило не заводити стосунків із колегами.

"Офісний роман": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак усе змінюється, коли вона закохується у свого співробітника. Тепер їй доведеться боротися з власними почуттями, хоча зробити це зовсім непросто, коли в сусідньому кабінеті працює такий привабливий чоловік.

"Спочатку дами"

Це ще одна комедія, яка припала до душі українським глядачам. Історія розповідає про харизматичного ловеласа, який звик до безтурботного життя, грошей, слави та швидкоплинних романів. Але одного дня він опиняється у світі, де головну роль відіграють жінки. Для чоловіка, який завжди був упевнений у власній перевазі, це стає справжнім випробуванням.

"Спочатку дами": дивіться онлайн трейлер фільму

"Wіcked: Чародійка"

Це американський музичний фентезійний фільм, у якому одну з головних ролей виконала Аріана Гранде. Стрічка здобула чимало престижних нагород, зокрема дві премії Оскар – за найкращий дизайн костюмів та роботу художника-постановника.

"Wicked: Чародійка": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет розгортається навколо Ельфаби та Глінди. Це історія дружби, суперництва, кохання, магії та дивовижного світу країни Оз.