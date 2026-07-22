24 Канал з посиланням на itc, розповідає, які проєкти стали абсолютними хітами платформи Netflix.
"Машина війни" стала головним хітом року
Фільм "Машина війни" став найпопулярнішим на Netflix / Фото Netflix
Перше місце посів фантастичний бойовик "Машина війни" з Аланом Рітчсоном. Стрічка, що вийшла у березні, зібрала 147 мільйонів переглядів і очолила рейтинги більш ніж у 90 країнах.
Цікаво, що критики зустріли фільм доволі стримано. На Rotten Tomatoes він має 66%, однак глядачів це явно не зупинило. Ба більше, Netflix уже офіційно працює над продовженням.
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Друге місце посів трилер "Зрив" зі 136 мільйонами переглядів, а третє – анімаційний фільм "У чужій шкурі", який переглянули 131 мільйон разів.
До десятки також увійшли "Кейпоп: Мисливці на демонів", "Верхівковий хижак" із Шарліз Терон, "Лютий напад", документальна стрічка "Автокатастрофа: Справа Маккензі Ширілли", "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці", "Гострі картузи: Безсмертний" та "Офісний роман".
А що дивилися серед серіалів
Найпопулярнішим серіалом першої половини року став детектив "Його і її" зі 104 мільйонами переглядів. Навіть четвертий сезон "Бріджертонів" цього разу залишився другим, зібравши 100 мільйонів переглядів.
До п'ятірки також потрапили "Я тебе відшукаю", фінальний сезон "Дивних див" і серіал "Утікай".
Схоже, у 2026 році глядачі знову зробили ставку на напружені сюжети, бойовики й детективи. А оцінки критиків, як показує історія з "Машиною війни", далеко не завжди вирішують долю хіта.
Ну і не пропустіть ці популярні серіали від Netflix.