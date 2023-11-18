Запаситесь попкорном: 3 сериала для идеальных осенних выходных
Если вы до сих пор не определились, что будете смотреть в эти выходные, то эта подборка именно для вас. Поскольку на улице уже достаточно холодно, то устраивайтесь поудобнее дома и наслаждайтесь просмотром сериалов.
Сегодня предлагаем вам подборку сериалов от блоггера Александра Волошина, которыми он поделился за кулисами Improv Live Show.
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"Бумажный дом"
Рейтинг: 8.2
Год: 2017 – 2021
Страна: Испания
Жанр: детектив, триллер, криминал, боевик
Количество серий: 41
Этот испанский драматический телесериал повествует о группе преступников во главе с Алексом Пиной. Они планируют ограбить монетный двор. С уверенностью, что после этого преступления смогут забыть о нуждающихся в деньгах, главные герои продумывают план и приступают к его реализации. Однако впоследствии все идет кувырком, и грабители начинают импровизировать.
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"Миллиарды"
Рейтинг: 8.4
Год: 2016 – 2023
Страна: США
Жанр: драма
Количество серий: 72
Между принципиальным федеральным прокурором Чаком Родсом и миллиардером, владельцем частного инвестиционного фонда Бобби Аксельродом разгорается рознь. Закон начинает вмешиваться в дела бизнесмена, потому что некоторые его соглашения находятся на грани допустимого. Однако опасное столкновение может утопить обоих. Им придется узнать, какова же цена власти.
"Миллиарды": смотрите онлайн трейлер сериала
"Песочный мужчина"
Рейтинг: 7.7
Год: 2022
Страна: США, Великобритания
Жанр: драма, фантастика, детектив, фэнтези, ужасы
Количество серий: 11
Колдун Родерик Борджесс заключает в тюрьму повелителя царства снов Морфея в стеклянную сферу на долгие 70 лет. Из-за этого миллионы людей начинают страдать загадочной сонной болезнью. Впоследствии Морфею удается уволиться, и он отправляется на поиски утраченных артефактов, чтобы восстановить свой мир.
"Песочный мужчина": смотрите онлайн трейлер сериала