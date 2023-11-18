Запаситесь попкорном: 3 сериала для идеальных осенних выходных

Если вы до сих пор не определились, что будете смотреть в эти выходные, то эта подборка именно для вас. Поскольку на улице уже достаточно холодно, то устраивайтесь поудобнее дома и наслаждайтесь просмотром сериалов.

Сегодня предлагаем вам подборку сериалов от блоггера Александра Волошина, которыми он поделился за кулисами Improv Live Show.

Интересно О фильме "Мы были рекрутами", документалистике и художественном кино: интервью с Любомиром Левицким

"Бумажный дом"

Рейтинг: 8.2

Год: 2017 – 2021

Страна: Испания

Жанр: детектив, триллер, криминал, боевик

Количество серий: 41

Этот испанский драматический телесериал повествует о группе преступников во главе с Алексом Пиной. Они планируют ограбить монетный двор. С уверенностью, что после этого преступления смогут забыть о нуждающихся в деньгах, главные герои продумывают план и приступают к его реализации. Однако впоследствии все идет кувырком, и грабители начинают импровизировать.

"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала

"Миллиарды"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Рейтинг: 8.4

Год: 2016 – 2023

Страна: США

Жанр: драма

Количество серий: 72

Между принципиальным федеральным прокурором Чаком Родсом и миллиардером, владельцем частного инвестиционного фонда Бобби Аксельродом разгорается рознь. Закон начинает вмешиваться в дела бизнесмена, потому что некоторые его соглашения находятся на грани допустимого. Однако опасное столкновение может утопить обоих. Им придется узнать, какова же цена власти.

"Миллиарды": смотрите онлайн трейлер сериала

"Песочный мужчина"

Рейтинг: 7.7

Год: 2022

Страна: США, Великобритания

Жанр: драма, фантастика, детектив, фэнтези, ужасы

Количество серий: 11

Колдун Родерик Борджесс заключает в тюрьму повелителя царства снов Морфея в стеклянную сферу на долгие 70 лет. Из-за этого миллионы людей начинают страдать загадочной сонной болезнью. Впоследствии Морфею удается уволиться, и он отправляется на поиски утраченных артефактов, чтобы восстановить свой мир.

"Песочный мужчина": смотрите онлайн трейлер сериала