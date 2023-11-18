Сьогодні пропонуємо вам добірку серіалів від блогера Олександра Волошина, якими він поділився за лаштунками Improv Live Show.
Цікаво Про фільм "Ми були рекрутами", документалістику та художнє кіно: інтерв'ю з Любомиром Левицьким
"Паперовий будинок"
Рейтинг: 8.2
Рік: 2017 – 2021
Країна: Іспанія
Жанр: детектив, трилер, кримінал, бойовик
Кількість серій: 41
Цей іспанський драматичний телесеріал розповідає про групу злочинців на чолі з Алексом Піною. Вони планують пограбувати монетний двір. З упевненістю, що після цього злочину зможуть забути про потребу в грошах, головні герої продумують план і беруться до його реалізації. Однак згодом все йде шкереберть, і грабіжники починають імпровізувати.
"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Мільярди"
Рейтинг: 8.4
Рік: 2016 – 2023
Країна: США
Жанр: драма
Кількість серій: 72
Між принциповим федеральним прокурором Чаком Родсом і мільярдером, власником приватного інвестиційного фонду Боббі Аксельродом розгорається ворожнеча. Закон починає втручатися у справи бізнесмена, бо деякі його угоди перебувають за межею припустимого. Однак небезпечне зіткнення може потопити обох. Їм доведеться дізнатися, якою ж є ціна влади.
"Мільярди": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Пісочний чоловік"
Рейтинг: 7.7
Рік: 2022
Країна: США, Велика Британія
Жанр: драма, фантастика, детектив, фентезі, жахи
Кількість серій: 11
Чаклун Родерік Борджесс ув'язнює повелителя царства снів Морфея у скляну сферу на довгі 70 років. Через це мільйони людей починають страждати на загадкову сонну хворобу. Згодом Морфею вдається звільнитися, й він вирушає на пошуки втрачених артефактів, аби відновити свій світ.
"Пісочний чоловік": дивіться онлайн трейлер серіалу