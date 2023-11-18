Сьогодні пропонуємо вам добірку серіалів від блогера Олександра Волошина, якими він поділився за лаштунками Improv Live Show.

Цікаво Про фільм "Ми були рекрутами", документалістику та художнє кіно: інтерв'ю з Любомиром Левицьким

"Паперовий будинок"

Рейтинг: 8.2

Рік: 2017 – 2021

Країна: Іспанія

Жанр: детектив, трилер, кримінал, бойовик

Кількість серій: 41

Цей іспанський драматичний телесеріал розповідає про групу злочинців на чолі з Алексом Піною. Вони планують пограбувати монетний двір. З упевненістю, що після цього злочину зможуть забути про потребу в грошах, головні герої продумують план і беруться до його реалізації. Однак згодом все йде шкереберть, і грабіжники починають імпровізувати.

"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Мільярди"

Рейтинг: 8.4

Рік: 2016 – 2023

Країна: США

Жанр: драма

Кількість серій: 72

Між принциповим федеральним прокурором Чаком Родсом і мільярдером, власником приватного інвестиційного фонду Боббі Аксельродом розгорається ворожнеча. Закон починає втручатися у справи бізнесмена, бо деякі його угоди перебувають за межею припустимого. Однак небезпечне зіткнення може потопити обох. Їм доведеться дізнатися, якою ж є ціна влади.

"Мільярди": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Пісочний чоловік"

Рейтинг: 7.7

Рік: 2022

Країна: США, Велика Британія

Жанр: драма, фантастика, детектив, фентезі, жахи

Кількість серій: 11

Чаклун Родерік Борджесс ув'язнює повелителя царства снів Морфея у скляну сферу на довгі 70 років. Через це мільйони людей починають страждати на загадкову сонну хворобу. Згодом Морфею вдається звільнитися, й він вирушає на пошуки втрачених артефактів, аби відновити свій світ.

"Пісочний чоловік": дивіться онлайн трейлер серіалу