Фильм "Что происходит потом" имеет элементы романтики и драмы, и понравится аудитории, которая ценит истории об отношениях и переживаниях. Сюжет разворачивается вокруг бывших влюбленных, которые снова встречаются из-за чрезвычайных обстоятельств. 24 Канал.

Читайте еще 5 классных фильмов об автогонках, которые стоит просмотреть каждому

Что известно о фильме "Что происходит потом"

Сценарий к фильму написал Кирк Линн, он основывается на пьесе Стивена Дитца "Падающая звезда". Лента "Что происходит позже" стартует в кинотеатрах 13 октября.

В фильме Мэг Райан исполняет роль Виллы, а Дэвид Духовны воплощает образ Билла. Эти бывшие влюбленные снова обретают друг друга в жизни в связи с тем, что их рейсы были отложены из-за снежной бури.

"Через долгое время Вилла, склонная к магическому мышлению, и Билл, везде видящий катастрофы, так же привлекают – и раздражают – друг друга, как и десятилетия назад. Но когда они разгадывают загадку своего общего прошлого и сравнивают свою жизнь с некогда общими мечтами, они начинают задумываться, их воссоединение – обычное совпадение, или что-то более волшебное", – говорится в синопсисе к фильму

"Что происходит потом": смотрите трейлер к фильму

Мег Райан в интервью Entertainment Weekly заявила, что фильм будет похож на кинематограф 1940-х годов: "С точки зрения шуток, ритма вещей и многое из той эпохи кинопроизводства".