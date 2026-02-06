Выбираем фильм на вечер: новое на Netflix для вашей идеальной пятницы
- На Netflix в Украине популярны новые фильмы, такие как "Подделка", "Гадкий Я 4" и "Бесславные ублюдки".
Вечер пятницы – идеальное время для того, чтобы расслабиться после сложной рабочей недели. Можно включить интересный фильм, приготовить любимые вкусности и хоть на немного забыть обо всех трудностях и отпустить проблемы.
На Netflix как раз вышло несколько новых фильмов, которые понравятся любителям разных жанров.
Какие фильмы сейчас популярны на Netflix в Украине?
"Поддельщик"
Самой популярной в Украине сейчас является криминальная драма на основе реальной истории от итальянского режиссера Стефано Лодовики. Если вы любите Италию – эта лента точно понравится, ведь события разворачиваются в Риме 1970-х годов. Талантливый молодой художник рисует подделки картин для криминальных группировок.
"Подделка": смотрите онлайн трейлер фильма
"Гадкий Я 4"
На Netflix вышел легендарный мультфильм, который обожают и дети, и взрослые. Это продолжение анимационной истории о Гру, который окончательно вошел в роль семьянина и агента Антизлодейской лиги. На этот раз он вынужден скрываться от врага из прошлого. Несмотря на все опасности этот фильм – легкая семейная история о близости, принятия и настоящие ценности.
"Гадкий Я 4": смотрите онлайн трейлер фильма
"Бесславные ублюдки"
Теперь на Netflix можно посмотреть легендарный военный фильм Квентина Тарантино с Брэдом Питтом, премьера которого состоялась еще в 2009 году. Это история об отряде еврейских солдат в нацистской Германии, которые мстят за преступления Третьего рейха. Параллельно владелица кинотеатра планирует кровавую месть нацистской верхушке. Эти две сюжетные линии сходятся в взрывной финал, где история меняется самым жестоким и самым ироничным способом.
"Бесславные ублюдки": смотрите онлайн трейлер фильма
Что еще смотрят украинцы?
- В рейтинге самых популярных фильмов уже еще есть новая украинская праздничная комедия "Поезд к Рождеству".
- Уже 28-ю неделю подряд просматривают "Кейпоп-охотников на демонов".
- Американский криминальный триллер "Срыв" с Беном Аффлеком в главной роли.
- Экранизацию романа Эмили Генри – "Люди, которых мы встречаем в отпуске".
- Документальный фильм "Похищение: Элизабет Смарт" об ужасном похищении 14-летней Элизабет Смарт из ее дома в Юте.
- Американский научно-фантастический фильм "Франкенштейн".
- Третий детективный фильм режиссера Райана Джонсона "Ножи наголо: Проснись, покойник" с Дэниелом Крейгом в главной роли.