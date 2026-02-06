Выбираем фильм на вечер: новое на Netflix для вашей идеальной пятницы

Вечер пятницы – идеальное время для того, чтобы расслабиться после сложной рабочей недели. Можно включить интересный фильм, приготовить любимые вкусности и хоть на немного забыть обо всех трудностях и отпустить проблемы.

На Netflix как раз вышло несколько новых фильмов, которые понравятся любителям разных жанров.

К теме 4 новых популярных сериала от Netflix, с которыми забудете о времени

Какие фильмы сейчас популярны на Netflix в Украине?

"Поддельщик"

Самой популярной в Украине сейчас является криминальная драма на основе реальной истории от итальянского режиссера Стефано Лодовики. Если вы любите Италию – эта лента точно понравится, ведь события разворачиваются в Риме 1970-х годов. Талантливый молодой художник рисует подделки картин для криминальных группировок.

"Подделка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гадкий Я 4"

На Netflix вышел легендарный мультфильм, который обожают и дети, и взрослые. Это продолжение анимационной истории о Гру, который окончательно вошел в роль семьянина и агента Антизлодейской лиги. На этот раз он вынужден скрываться от врага из прошлого. Несмотря на все опасности этот фильм – легкая семейная история о близости, принятия и настоящие ценности.

"Гадкий Я 4": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бесславные ублюдки"

Теперь на Netflix можно посмотреть легендарный военный фильм Квентина Тарантино с Брэдом Питтом, премьера которого состоялась еще в 2009 году. Это история об отряде еврейских солдат в нацистской Германии, которые мстят за преступления Третьего рейха. Параллельно владелица кинотеатра планирует кровавую месть нацистской верхушке. Эти две сюжетные линии сходятся в взрывной финал, где история меняется самым жестоким и самым ироничным способом.

"Бесславные ублюдки": смотрите онлайн трейлер фильма

Что еще смотрят украинцы?