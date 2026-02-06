На Netflix якраз вийшло кілька нових фільмів, які сподобаються любителям різних жанрів.
Які фільми зараз популярні на Netflix в Україні?
"Підробник"
Найпопулярнішою в Україні зараз є кримінальна драма на основі реальної історії від італійського режисера Стефано Лодовікі. Якщо ви любите Італію – ця стрічка точно сподобається, адже події розгортаються в Римі 1970-х років. Талановитий молодий художник малює підробки картин для кримінальних угруповань.
"Підробник": дивіться онлайн трейлер фільму
"Нікчемний Я 4"
На Netflix вийшов легендарний мультфільм, який обожнюють і діти, і дорослі. Це продовження анімаційної історії про Ґру, який остаточно увійшов в роль сім'янина та агента Антизлодійської ліги. Цього разу він змушений переховуватися від ворога з минулого. Попри всі небезпеки цей фільм – легка сімейна історія про близькість, прийняття та справжні цінності.
"Нікчемний Я 4": дивіться онлайн трейлер фільму
"Безславні виродки"
Тепер на Netflix можна подивитися легендарний воєєний фільм Квентіна Тарантіно з Бредом Піттом, прем'єра якого відбулася ще у 2009 році. Це історія про загін єврейських солдатів у нацистській Німеччині, які мстяться за злочини Третього рейху. Паралельно власниця кінотеатру планує криваву помсту нацистській верхівці. Ці дві сюжетні лінії сходяться в вибуховий фінал, де історія змінюється найжорстокішим і найіронічнішим способом.
"Безславні виродки": дивіться онлайн трейлер фільму
Що ще дивляться українці?
- У рейтингу найпопулярніших фільмів вже ще є нова українська святкова комедія "Потяг до Різдва".
- Уже 28-ий тиждень поспіль переглядають "Кейпоп-мисливців на демонів".
- Американський кримінальний трилер "Зрив" з Беном Аффлеком у головній ролі.
- Екранізацію роману Емілі Генрі – "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці".
- Документальний фільм "Викрадення: Елізабет Смарт" про жахливе викрадення 14-річної Елізабет Смарт з її дому в Юті.
- Американський науково-фантастичий фільм "Франкенштайн".
- Третій детективний фільм режисера Раяна Джонсона "Ножі наголо: Прокинься, покійнику" з Денієлом Крейґом у головній ролі.