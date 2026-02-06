На Netflix якраз вийшло кілька нових фільмів, які сподобаються любителям різних жанрів.

Які фільми зараз популярні на Netflix в Україні?

"Підробник"

Найпопулярнішою в Україні зараз є кримінальна драма на основі реальної історії від італійського режисера Стефано Лодовікі. Якщо ви любите Італію – ця стрічка точно сподобається, адже події розгортаються в Римі 1970-х років. Талановитий молодий художник малює підробки картин для кримінальних угруповань.

"Підробник": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нікчемний Я 4"

На Netflix вийшов легендарний мультфільм, який обожнюють і діти, і дорослі. Це продовження анімаційної історії про Ґру, який остаточно увійшов в роль сім'янина та агента Антизлодійської ліги. Цього разу він змушений переховуватися від ворога з минулого. Попри всі небезпеки цей фільм – легка сімейна історія про близькість, прийняття та справжні цінності.

"Нікчемний Я 4": дивіться онлайн трейлер фільму

"Безславні виродки"

Тепер на Netflix можна подивитися легендарний воєєний фільм Квентіна Тарантіно з Бредом Піттом, прем'єра якого відбулася ще у 2009 році. Це історія про загін єврейських солдатів у нацистській Німеччині, які мстяться за злочини Третього рейху. Паралельно власниця кінотеатру планує криваву помсту нацистській верхівці. Ці дві сюжетні лінії сходяться в вибуховий фінал, де історія змінюється найжорстокішим і найіронічнішим способом.

"Безславні виродки": дивіться онлайн трейлер фільму

Що ще дивляться українці?