А среди фильмов в лидерах оказался "Эренгард: Искусство обольщения". Полный список самых популярных фильмов и сериалов, которые стоит просмотреть уже сейчас, – смотрите дальше.
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Самые популярные фильмы на Netflix
В период с 18 по 24 сентября украинцы чаще всего смотрели фильм "Эренгард: Искусство обольщения". Талантливый художник Казотт является главным сердцеедом в фантастическом государстве Бабенгаузен. Великая Герцогиня нанимает этого женского угодника, чтобы тот научил искусству обольщения скромного и застенчивого наследного принца Лотара. Однако ситуация выходит из-под контроля.
"Эренгард: Искусство обольщения": смотрите онлайн трейлер фильма
Также украинцы смотрят:
- "Игры власти", 2009 год;
- "Талантливый мистер Рипли", 1999 год;
- "Дети шпионов: Армагеддон", 2023 год;
- "Любовь с первого взгляда", 2023 год;
- "Пятьдесят оттенков свободы", 2018 год;
- "Гринч", 2018 год;
- "Двойной просчет", 1999 год;
- "Выбери любовь", 2023 год;
- "Семейка Крудсов", 2013 год.
Самые популярные фильмы на Netflix среди украинцев / Фото Netflix
Самые популярные сериалы на Netflix
21 сентября на Netflix состоялась долгожданная премьера 4-го сезона популярного сериала "Сексуальное образование". Лента мгновенно заполонила сердца украинских зрителей. В этом сезоне школа Мурдейл закрыта, Мэйв находится в США, поэтому Отис ищет свое место в школе Кавендиш. Однако оказывается, что там он не единственный секс-терапевт.
"Сексуальное образование" 4 сезон: смотрите видео онлайн
Больше сериалов в рейтинге:
- "Милое дитя", минисериал;
- ONE PIECE, 1 сезон;
- "Сексуальное образование", 1 сезон;
- "Кто такая Эрин Картер?", минисериал,
- "Люпин", 1 часть;
- "Сексуальное образование", 3 сезон;
- "Сексуальное образование", 2 сезон;
- "Люпин", 2 часть;
- "Мой маленький пони: Оставь свое отличие", 5 часть.
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Самые популярные сериалы на Netflix среди украинцев / Фото Netflix